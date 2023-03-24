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В НБУ рассказали, когда планируют отменить валютные ограничения

24 марта 2023 12:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
НБУ рассказал, когда в Украине отменят валютные ограничения
Сейчас это сделать не позволяют риски
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальном банке Украины (НБУ) рассказали о возможности отмены всех валютных ограничений, установленных во время войны. Сейчас это сделать не позволяют риски, которые несут угрозы до сих пор для макрофинансовой стабильности страны.

О перспективах валютной либерализации рассказал медиа глава Центробанка Андрей Пышный.

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Какие перспективы на финансовом рынке

Глава НБУ отметил, что для украинского финансового рынка ключевой проблемой остается значительный профицит ликвидности, сконцентрированный на текущих счетах. Последние решения НБУ призваны изменить ситуацию.

"По моему мнению, незаурядный позитив заключается в том, что мы видим возможность, видим пути перехода в обозримой перспективе к этапу постепенной отмены временных валютных ограничений, которые были введены в начале полномасштабной войны. И что этот переход может состояться даже до ее завершения", — сообщил он.

По его словам, специалисты уже разработали проект дорожной карты для постепенного смягчения валютных ограничений. Прежде чем ее покажут общественности, должны ознакомиться ключевые стейкхолдеры.

Все валютные ограничения будут отменены, когда исчезнут основные риски для макрофинансовой стабильности страны, подчеркнул глава НБУ.

Постепенная валютная либерализация

По словам руководителя НБУ, регулятор постепенно снимает валютные ограничения. Восстановил для компаний возможность перестрахования рисков за пределами страны. С 14 февраля 2023 года компании имеют право проводить платежи за границу при условии включения в Перечень страховщиков.

Для этого у компании не должно быть нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга (кроме письменной оговорки) в сфере реализации специальных экономических и других санкций. Также должны соблюдаться все нормативы платежеспособности, достаточности капитала и рисковости операций.

Нацбанк отменил требование о необходимости предоставления страховщиком обслуживающему финучреждению индивидуального решения НБУ о разрешении на проведение валютных операций.

Валютные ограничения для граждан

Летом прошлого года НБУ ввел ежемесячный лимит на снятие наличных денег за рубежом — 50 тыс. грн в неделю поделили на недели: в течение семи дней можно снимать не более 12,5 тыс. грн в эквиваленте.

Также уменьшили ежемесячный лимит на P2P переводы за границу с гривневых платежных карт украинских банков со 100 тыс. грн (в эквиваленте) до 30 тыс. грн (в эквиваленте).

Установили ежемесячный лимит на расчеты за границей с использованием гривневых карточек в размере 100 тысяч грн (в эквиваленте) со всех счетов клиента в банке, открытых в нацвалюте. В НБУ отмечали, что ограничения не почувствует подавляющее большинство граждан, находящихся за границей.

Также в прошлом году банкам разрешили возобновить продажу безналичной валюты гражданам при условии, что ее разместят на депозит. Минимальный срок действия такого депозита — не менее трех месяцев без права досрочного расторжения, а максимальный объем безналичной валюты, который финучреждение может продать клиенту, не может превышать 50 тысяч грн в эквиваленте.

Таким образом, если курс доллара составит 36,5 грн, то банк может продать клиенту не более 1369 долларов в месяц.

Напомним, представители ПриватБанка предоставили рекомендацию, сколько средств разрешено снимать клиентам. Минимальная сумма персонального заказа наличных денег: 20 000 грн; 300 долл./евро.

Также мы писали, что в марте 2023 года на украинском валютном рынке банкиры ожидают положительные тенденции. В обозримой перспективе официальный курс доллара сохранится на уровне 36,6, а рыночный — стабильно на уровне 39 грн за доллар.

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