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В НБУ рассказали, насколько популярны военные облигации

4 апреля 2023 10:20
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Ценные бумаги — покупают ли украинцы ОВГЗ
Больше всего таких облигаций купили банки
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

С начала войны и до конца марта Национальный банк Украины (НБУ) разместил государственные ценные бумаги на аукционах на 395 миллиардов гривен. Больше всего военных облигаций купили банки.

Об этом информирует пресс-центр НБУ.

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За это время правительство привлекло от размещения на аукционах 263 млрд грн, 2,7 млрд долларов и 1,06 млрд евро. Направили на погашение по внутренним долговым ценным бумагам 261,5 млрд гривен, 3,54 млрд долларов и 662,6 млн евро.

Покупатели военных облигаций

В НБУ отмечают, что наибольший объем размещаемых на аукционах военных облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) сконцентрирован за банками — первичными дилерами.

Далее по объему портфель военных облигаций — в собственности граждан и бизнеса Украины. В марте он выглядел так:

  • 20,8 млрд грн (27,0%) от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ, а по состоянию на 1 марта было 23,2 млрд (22,3%);
  • 690,5 млн долларов (доля 37,7%), месяцем ранее было 542,7 млн долларов (40,3%);
  • 49,3 млн евро (8,4%) от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро. Месяц назад — 101,0 млн евро (17,2%).

Количество военных облигаций в собственности нерезидентов составляет 6,55 млрд. гривен и 13,3 млн долларов.

В НБУ добавили, что 1 марта состоялось погашение военных облигаций на 27,07 млрд гривен.

Что еще стоит знать

По словам экспертов, во время войны инвестиционная активность в Украине существенно или даже критично упала. Это, очевидно, является следствием военных действий и обнищания населения. Пока остается несколько вариантов инвестиций, доступных украинцам во время войны. Это — банковские депозиты, облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и военные облигации, покупка валюты или криптовалюты, золото.

Также мы писали, что в Украине могут отменить налогообложение депозитов вкладчиков в рамках законопроекта №9037, зарегистрированного в Верховной Раде. Речь идет о суммах до 600 тыс. гривен.

Напомним, в Украине на начало 1 марта 2023 года существенно выросла сумма вкладов граждан, в частности, физлиц-предпринимателей в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов. Общий объем составил 1,05 трлн гривен.

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