НБУ спрогнозировал, когда подорожает коммуналка

Коммунальные квитанции в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Национальном банке Украины (НБУ) рассказали, что в 2023 году тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги изменятся. При этом запрет на повышение цен на газ, горячую воду и теплоснабжение отменят еще не скоро.

Такой прогноз содержится в последнем Инфляционном отчете НБУ.

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Как будут повышать тарифы

По информации Центробанка, повышение тарифов на коммунальные тарифы в Украине будет происходить поэтапно и продлится не один год. Ключевой причиной роста инфляции в стране будет необходимость приведения административных цен и тарифов на экономически обоснованный уровень, пояснили в НБУ.

"Учитывая высокую социальную значимость тарифов, ожидается, что их повышение будет сопровождаться расширением социальной поддержки. На прогнозном горизонте уровень административной инфляции будет определять, прежде всего, правительственные решения по приведению тарифов на услуги ЖКХ к рыночным уровням в связи с необходимостью устранения дисбалансов в энергетическом секторе", — отметили специалисты Нацбанка.

В то же время в прогнозе учитывается возможное повышение тарифов на электрическую энергию для бытовых потребителей уже в текущем году.

"Допускается, что мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение завершится только в следующем году", — говорится в отчете.

Новые цены на электричество

Сейчас в Украине действует тариф на электроэнергию в 1,44 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц, а больше этого объема — 1,68 грн/кВт-ч.

Время действия действующих тарифов подходило к концу 1 мая, но правительство продлило до июня 2023 года, поэтому уже летом могут повысить тарифы. Хотя окончательного вердикта относительно новых цен еще нет, Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обнародовала экономически обоснованную стоимость электричества для потребителей, которая в четыре раза больше нынешней цены.

Регулятор пояснил, что установленная правительством действующая фиксированная стоимость электроэнергии для бытовых потребителей не покрывает составляющие затраты на производство, передачу и снабжение потребителей. Однако предполагается, что повышение не будет радикальным. Планируется поднять верхний тариф с 1,68 грн до 2,4 грн или 2,8 грн. за кВт-ч.

В стране действует мораторий на повышение стоимости коммунальных тарифов для населения на отдельные виды коммунуслуг. В частности, речь идет о поставках тепловой энергии, горячей воды и природного газа. Данные услуги не должны дорожать во время военного положения, а также полгода после окончания.

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Напомним, ранее эксперты дали советы гражданам Украины, как снизить финансовую нагрузку от будущего повышения тарифов на электроэнергию. Подготовкой рекомендуют заниматься уже сейчас.

Также мы писали, что украинское правительство планирует покрыть задолженность по жилищно-коммунальным услугам и убыткам предприятий репарациями России. Соответствующий законопроект №9236 зарегистрировали в Верховной Раде.