НБУ спрогнозував, коли подорожчає комуналка

Комунальні квитанції в Україні. Фото: Новини.LIVE

У Національному банку України (НБУ) розповіли, що 2023 року тарифи на деякі житлово-комунальні послуги зміняться. При цьому заборону на підвищення цін на газ, гарячу воду та теплопостачання скасують ще не скоро.

Такий прогноз міститься в останньому Інфляційному звіті НБУ.

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Як підвищуватимуть тарифи

За інформацією Центробанку, підвищення тарифів на комунальні тарифи в Україні відбуватиметься поетапно і триватиме не один рік. Ключовою причиною зростання інфляції в країні буде потреба приведення адміністративних цін та тарифів до економічно обґрунтованого рівня, пояснили в НБУ.

"Враховуючи високу соціальну значимість тарифів, очікується, що їх підвищення супроводжуватиметься розширенням соціальної підтримки. На прогнозному горизонті рівень адміністративної інфляції визначатиме насамперед урядові рішення щодо приведення тарифів на послуги ЖКГ до ринкових рівнів у зв'язку з потребою усунення дисбалансів в енергетичному секторі", — зазначили фахівці Нацбанку.

Водночас у прогнозі враховується можливе підвищення тарифів на електричну енергію для побутових споживачів уже поточного року.

"Припускається, що мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання завершиться лише наступного року", — йдеться у звіті.

Нові ціни на електрику

Зараз в Україні діє тариф на електроенергію в 1,44 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год за місяць, а більше цього обсягу — 1,68 грн/кВт-год.

Час дії чинних тарифів добігав кінця 1 травня, але уряд продовжив до червня 2023 року, тому вже влітку можуть підвищити тарифи. Хоч остаточного вердикту щодо нових цін ще немає, Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила економічно обґрунтовану вартість електрики для споживачів, яка учетверо більша за нинішню ціну.

Регулятор пояснив, що установлена урядом чинна фіксована вартість електроенергії для побутових споживачів не покриває складові витрати на виробництво, передачу та постачання споживачам. Проте припускають, що підвищення не буде радикальним. Планують підняти верхній тариф з 1,68 грн до 2,4 грн або 2,8 грн за кВт-год.

В країні діє мораторій на підвищення вартості комунальних тарифів для населення на окремі види комунпослуг. Зокрема, йдеться про постачання теплової енергії, гарячої води та природного газу. Дані послуги не повинні дорожчати під час воєнного стану, а також пів року після закінчення.

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Нагадаємо, раніше експерти дали поради громадянам України, як зменшити фінансове навантаження від майбутнього підвищення тарифів на електроенергію. Підготовкою рекомендують займатися вже зараз.

Також ми писали, що український уряд планує покрити заборгованість за житлово-комунальні послуги та збитки підприємств репараціями Росії. Відповідний законопроєкт № 9236 зареєстрували у Верховній Раді.