Пенсии для беженцев — как оформить пенсию за границей

Подать заявление можно дистанционно, если есть все документы

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о нюансах оформления пенсий украинцами, которые сейчас временно находятся за границей и достигли пенсионного возраста. Это можно сделать дистанционно при определенных условиях.

Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

Как оформить пенсию за границей

Как отмечается, оформить пенсию за границей можно, воспользовавшись сайтом электронных услуг Пенсионного фонда.

Для того, чтобы подать заявление на назначение пенсии, необходимо:

зайти на портал Пенсионного фонда;

войти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии" в разделе "О пенсионном обеспечении";

дать согласие на дистанционное информирование, выбрав способ получения сообщений об обработке заявления;

нажать "Продолжить" и выбрать вид пенсии (например, "Пенсия по возрасту").

Затем на портале гражданин должен добавить необходимые документы и внести личную информацию о себе. Порядок действий таков:

необходимо заполнить анкету, дать согласие на передачу и обработку своей персональной информации;

добавить скан-копии документов, список которых появится перед формированием заявления;

проверить данные, при необходимости подкорректировать их, подписать заявление с помощью КЭП, нажать "Подписать" и отправить в ПФУ.

Что делать, если нет документов

В Пенсионном фонде рассказали, что делать тем, у кого нет всех необходимых документов или возникли проблемы с подтверждением стажа или заработной платы. В таких случаях следует явиться в органы ПФУ лично.

"Если успеете обратиться в ПФУ в течение трех месяцев после достижения пенсионного возраста, то пенсия будет назначена в срок, если же через три месяца, то пенсионные выплаты назначат с момента обращения, то есть определенная сумма пенсии будет потеряна", — рассказали в Фонде.

Напомним, в Украине в марте 2023 года выплаты практически всех украинских пенсионеров повысились. Однако некоторые категории граждан останутся с прежним уровнем пенсий.

На выплаты пенсий в этом году потратят около 700 миллиардов гривен. В правительстве заявили, что денег должно быть достаточно для обеспечения пенсионных выплат, осуществления индексации в марте 2023 года.