Пенсии для беженцев — как оформить пенсию за границей

В Пенсионном фонде рассказали о нюансах оформления пенсий за границей
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о нюансах оформления пенсий украинцами, которые сейчас временно находятся за границей и достигли пенсионного возраста. Это можно сделать дистанционно при определенных условиях.
Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.
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Как оформить пенсию за границей
Как отмечается, оформить пенсию за границей можно, воспользовавшись сайтом электронных услуг Пенсионного фонда.
Для того, чтобы подать заявление на назначение пенсии, необходимо:
- зайти на портал Пенсионного фонда;
- войти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
- выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии" в разделе "О пенсионном обеспечении";
- дать согласие на дистанционное информирование, выбрав способ получения сообщений об обработке заявления;
- нажать "Продолжить" и выбрать вид пенсии (например, "Пенсия по возрасту").
Затем на портале гражданин должен добавить необходимые документы и внести личную информацию о себе. Порядок действий таков:
- необходимо заполнить анкету, дать согласие на передачу и обработку своей персональной информации;
- добавить скан-копии документов, список которых появится перед формированием заявления;
- проверить данные, при необходимости подкорректировать их, подписать заявление с помощью КЭП, нажать "Подписать" и отправить в ПФУ.
Что делать, если нет документов
В Пенсионном фонде рассказали, что делать тем, у кого нет всех необходимых документов или возникли проблемы с подтверждением стажа или заработной платы. В таких случаях следует явиться в органы ПФУ лично.
"Если успеете обратиться в ПФУ в течение трех месяцев после достижения пенсионного возраста, то пенсия будет назначена в срок, если же через три месяца, то пенсионные выплаты назначат с момента обращения, то есть определенная сумма пенсии будет потеряна", — рассказали в Фонде.
Напомним, в Украине в марте 2023 года выплаты практически всех украинских пенсионеров повысились. Однако некоторые категории граждан останутся с прежним уровнем пенсий.
На выплаты пенсий в этом году потратят около 700 миллиардов гривен. В правительстве заявили, что денег должно быть достаточно для обеспечения пенсионных выплат, осуществления индексации в марте 2023 года.