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У Пенсійному фонді розповіли про нюанси оформлення пенсій за кордоном

13 березня 2023 08:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії для біженців — як оформити пенсію за кордоном
Подати заяву можна дистанційно, якщо є всі документ
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про нюанси оформлення пенсій українцями, які зараз тимчасово перебувають за кордоном та досягли пенсійного віку. Це можна зробити дистанційно за певних умов.

Про це повідомила пресслужба ПФУ.

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Як оформити пенсію за кордоном

Як зазначається, оформити пенсію за кордоном можна, скориставшись сайтом електронних послуг Пенсійного фонду.

Для того, щоб подати заяву на призначення пенсії, необхідно:

  • зайти на портал Пенсійного фонду;
  • увійти в особистий кабінет за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
  • обрати вкладку "Заява про призначення пенсії" у розділі "Про пенсійне забезпечення";
  • надати згоду на дистанційне інформування, обравши спосіб одержання повідомлень щодо обробки заяви;
  • натиснути "Продовжити" та обрати вид пенсії (як приклад, "Пенсія за віком").

Після цього на порталі громадянин повинен додати необхідні документи та внести особисту інформацію про себе. Порядок дій такий:

  • необхідно заповнити анкету, дати згоду на передачу та обробку своїх персональної інформації;
  • додати скан-копії документів, список яких з'явиться перед формуванням заяви;
  • перевірити дані, за необхідності підкоригувати їх, підписати заяву за допомогою КЕП, натиснути "Підписати та відправити до ПФУ".

Що робити, якщо немає документів

У Пенсійному фонді розповіли, що робити тим, у кого немає всіх необхідних документів чи виникли проблеми з підтвердженням стажу чи заробітної плати. У таких випадках потрібно з'явитися в органи ПФУ особисто.

"Якщо встигнете звернутися у ПФУ протягом трьох місяців після досягнення пенсійного віку, то пенсія буде призначена у термін, якщо ж через три місяці, то пенсійні виплати призначать з моменту звернення, тобто певну суму пенсії буде втрачено", — розповіли у Фонді.

Нагадаємо, в Україні у березні 2023 року виплати практично всіх українських пенсіонерів підвищилися. Однак деякі категорії громадян залишаться з колишнім рівнем пенсій.

На виплати пенсій цього року витратять близько 700 мільярдів гривень. В уряді заявили, що грошей має бути достатньо для гарантування пенсійних виплат, здійснення індексації у березні 2023 року.

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