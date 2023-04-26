Пенсии в Украине — в ПФУ обнародовали выплаты мужчин и женщин

Украинские мужчины и женщины пожилого возраста. Фото: Новини. LIVE

В Украине после мартовской индексации средний размер пенсии повысился до более чем 5 тысяч гривен. При этом суммы выплат существенно отличаются у мужчин и женщин.

Такую информацию приводит сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра Opendatabot.

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Ключевые показатели

Так, специалисты проанализировали данные Пенсионного фонда Украины после масштабной индексации, проведенной в марте для 10,5 млн пенсионеров. Тогда выплаты повысились на 19,7%. Диапазон повышения составил 100–1,5 тыс. гривен.

По этой информации, средняя пенсия в Украине повысилась до 5238 гривен (143 долларов в пересчете по курсу НБУ).

Размеры пенсионных выплат украинцев:

33% пенсионеров получают 5238 гривен и выше;

10% или 1,06 млн человек — более 10 тыс. гривен;

30% или 3,25 млн человек — менее 3 тыс. гривен (ранее доля составляла 39%).

Наименьшую среднюю пенсию получают жители Тернопольской области — 3997 гривен. Это на 24% меньше средних выплат по стране.

Самая большая средняя пенсия зафиксирована в Киеве — 7129 гривен. Выплаты, превышающие средний размер: в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Ровенской, Харьковской областях.

Примечательно также, что пенсионные выплаты у мужчин значительно превышают пенсии у женщин. Разница составляет 45%. Так, мужчины в среднем получают 5701 гривню, а женщины — 3926 гривен.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине активно готовятся к внедрению накопительной пенсионной системы. Она предусматривает обязательную оплату взносов и работодателем, и работниками.

Также мы писали, что ранее в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, будут ли взимать с украинцев налоги за финансирование меценатских пенсий. Вопрос актуален для потенциальных меценатов, которые собираются делать пожертвования.