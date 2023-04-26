Пенсії в Україні — у ПФУ оприлюднили виплати чоловіків та жінок

У ПФУ оприлюднили пенсії чоловіків та жінок: хто отримує більше
В Україні після березневої індексації середній розмір пенсії підвищився до понад 5 тисяч гривень. При цьому суми виплат суттєво відрізняються у чоловіків та жінок.
Таку інформацію наводить сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру Оpendatabot.
Ключові показники
Так, фахівці проаналізували дані Пенсійного фонду України після масштабної індексації, проведеної у березні для 10,5 млн пенсіонерів. Тоді виплати підвищились на 19,7%. Діапазон підвищення становив 100-1,5 тис. грн.
За цією інформацією, середня пенсія в Україні підвищилась до 5 238 гривень (143 доларів у перерахунку за курсом НБУ).
Розміри пенсійних виплат українців:
- 33% пенсіонерів отримують 5 238 гривень і вище;
- 10% або 1,06 млн осіб — понад 10 тис. гривень;
- 30% або 3,25 млн осіб — менше 3 тис. гривень (раніше частка становила 39%).
Найменшу середню пенсію отримують жителі Тернопільської області — 3997 гривень. Це на 24% менше, ніж середні виплати по країні.
Найбільша середня пенсія зафіксована у Києві — 7129 гривень. Вищі виплати за середній розмір: у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізький, Київський, Луганській, Рівненській, Харківській областях.
Примітно також те, що пенсійні виплати у чоловіків значно перевищують пенсії у жінок. Різниця становить 45%. Так, чоловіки у середньому отримують 5 701 гривню, а жінки — 3 926 гривень.
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Нагадаємо, в Україні активно готуються до впровадження накопичувальної пенсійної системи. Вона передбачає обов'язкову плату внесків і роботодавцем, і працівниками.
Також ми писали, що раніше у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, чи стягуватимуть з українців податки за фінансування меценатських пенсій. Питання актуальне для потенційних меценатів, які збираються робити пожертви.