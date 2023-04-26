Пенсії в Україні — у ПФУ оприлюднили виплати чоловіків та жінок

Українські чоловіки та жінки похилого віку. Фото: Новини. LIVE

В Україні після березневої індексації середній розмір пенсії підвищився до понад 5 тисяч гривень. При цьому суми виплат суттєво відрізняються у чоловіків та жінок.

Таку інформацію наводить сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру Оpendatabot.

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Ключові показники

Так, фахівці проаналізували дані Пенсійного фонду України після масштабної індексації, проведеної у березні для 10,5 млн пенсіонерів. Тоді виплати підвищились на 19,7%. Діапазон підвищення становив 100-1,5 тис. грн.

За цією інформацією, середня пенсія в Україні підвищилась до 5 238 гривень (143 доларів у перерахунку за курсом НБУ).

Розміри пенсійних виплат українців:

33% пенсіонерів отримують 5 238 гривень і вище;

10% або 1,06 млн осіб — понад 10 тис. гривень;

30% або 3,25 млн осіб — менше 3 тис. гривень (раніше частка становила 39%).

Найменшу середню пенсію отримують жителі Тернопільської області — 3997 гривень. Це на 24% менше, ніж середні виплати по країні.

Найбільша середня пенсія зафіксована у Києві — 7129 гривень. Вищі виплати за середній розмір: у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізький, Київський, Луганській, Рівненській, Харківській областях.

Примітно також те, що пенсійні виплати у чоловіків значно перевищують пенсії у жінок. Різниця становить 45%. Так, чоловіки у середньому отримують 5 701 гривню, а жінки — 3 926 гривень.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні активно готуються до впровадження накопичувальної пенсійної системи. Вона передбачає обов'язкову плату внесків і роботодавцем, і працівниками.

Також ми писали, що раніше у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, чи стягуватимуть з українців податки за фінансування меценатських пенсій. Питання актуальне для потенційних меценатів, які збираються робити пожертви.