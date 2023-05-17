ПФУ предупредил о задержке выплат для некоторых пенсионеров

Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) предупредили граждан о возможных задержках в выплатах денежных средств. Речь идет о тех, кто получает выплаты на банковскую карту.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

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Кто не получит средства вовремя и что делать

Как рассказали специалисты Пенсионного фонда, средства могут не поступить вовремя в случае, если истек срок действия пенсионной карты.

В ПФУ рассказали, что нужно делать в этом случае. Там отметили, что прежде всего нужно выяснить и убедиться, есть ли возможность продления у финучреждения срока действия карты в автоматическом режиме во время военного положения.

Как правило, банки должны предупреждать об этом своих клиентов через смс-сообщения или онлайн-банкинг.

Также информацию об этом можно найти на банковском сайте или позвонив по горячей линии банка.

В случае, если карточка заблокирована, то по истечении срока действия нужно обратиться в отделение банка для ее перевыпуска.

Как забрать недополученные выплаты

В Пенсионном фонде рассказали, что даже если истек срок действия банковских карт выплаты будут продолжать поступать на счета получателей. Снять средства можно сразу после получения новой карты.

Кого вообще лишат пенсии

Украинское законодательство содержит норму, согласно которой пенсионные выплаты по решениям органов Пенсионного фонда прекращаются на весь период проживания пенсионеров за границей, "если иное не предусматривают международные договора Украины".

Так, если пенсионные выплаты никто не забирает, а срок действия банковской карты истек, то происходит автоматический перевод средств на Укрпочту. О таких фактах банки извещают органы ПФУ. Если же пенсионеры не забирают свои выплаты и на почте более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.

В Минсоцполитики объяснили, что выплату средств пенсионерам можно будет восстановить. Для того чтобы восстановить возможность пользоваться пенсионными карточками и получать выплаты, необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда для подтверждения личности.

Больше о пенсиях

Напомним, правительство предусмотрело возможность выплаты пенсий украинцам, уехавшим за границу на временное проживание в связи с войной. Средства можно получить путем международного перевода через АО "Укрпочта" (при наличии технической возможности осуществлять переводы средств в страну пребывания).

Также мы писали, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, что увеличить пенсию путем внесения добровольных страховых взносов можно только до назначения пенсии. Это не могут делать родственники или кто-нибудь другой, кроме пенсионера.