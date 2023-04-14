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В ПФУ рассказали, как изменился уровень пенсий с начала года

14 апреля 2023 15:36
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — как изменилась средняя сумма выплаты с начала года
Пенсионерка в сельской местности. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине с начала 2023 года повысился средний размер пенсии. За первый квартал сумма выросла на 13,3%.

Такие данные приводит пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Как отмечается, на 1 апреля текущего года средний размер пенсионной выплаты повысился на 615 гривен, до 5,238 тыс. гривен.

В Пенсионном фонде отмечают, что за последние три месяца изменилось и количество пенсионеров. Теперь их насчитывается на 9249 человек больше, общее количество выросло до 10,69717 млн человек.

Мартовское повышение пенсий

Также в ПФУ рассказали, что в марте после индексации на пенсионные выплаты потратили на 6,6 млрд гривен (13%) больше по сравнению с предыдущим месяцем. В феврале на пенсии потратили 51 млрд гривен. 10,2 млрд гривен направили на выплаты через почтовую компанию "Укрпочта", около 47,4 млрд грн — на банковские счета пенсионеров.

В марте провели индексацию отдельным категориям граждан, повысив пенсионные выплаты на 19,7%. Диапазон повышения составил 100–1,5 тыс. грн.

Как сообщили в фонде, в общей сложности перечислили 10,5 млн пенсий, средний размер повышения достигал 579,1 грн.

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, что увеличить пенсию путем внесения добровольных страховых взносов можно только до назначения пенсии. Это не могут делать родственники или кто-нибудь другой, чем пенсионер.

Также мы писали, что в Украине пенсионеры могут рассчитывать на ежемесячные денежные доплаты в размере 570 гривен. Речь идет о доплатах, предусмотренных для граждан старше 70 лет. Одно из условий состоит в том, что пенсионные выплаты не могут превышать сумму 10,34 тыс. гривен.

 

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