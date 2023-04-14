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У ПФУ розповіли, як змінився рівень пенсій з початку року

14 квітня 2023 15:36
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — як змінилась середня сума виплати з початку року
Пенсіонерка у сільській місцевості. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні з початку 2023 року підвищився середній розмір пенсії. За перший квартал сума зросла на 13,3%.

Такі дані наводить пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Дані ПФУ за перший квартал

Як зазначається, станом на 1 квітня поточного року середній розмір пенсійної виплати підвищився на 615 гривень, до 5,238 тис. гривень.

У Пенсійному фонді зауважують, що за останні три місяці змінилась і кількість пенсіонерів. Тепер їх налічується на 9249 осіб більше, загальна кількість зросла до 10,69717 млн осіб.

Березневе підвищення пенсій

Також у ПФУ розповіли, що у березні після індексації на пенсійні виплати витратили на 6,6 млрд гривень (13%) більше проти попереднього місяця. У лютому на пенсії пішло 51 млрд гривень. 10,2 млрд гривень спрямували на виплати через поштову компанію "Укрпошта", близько 47,4 млрд грн — на банківські рахунки пенсіонерів.

У березні провели індексацію окремим категоріям громадян, підвищивши пенсійні виплати на 19,7%. Діапазон підвищення становив 100-1,5 тис. грн.

Як повідомили у фонді, загалом перерахували 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення сягала 579,1 грн.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, що збільшити пенсію шляхом внесення добровільних страхових внесків можна тільки до призначення пенсії. Це не можуть робити родичі чи хто-небудь інший за пенсіонера.

Також ми писали, що в Україні пенсіонери можуть розраховувати на щомісячні грошові доплати у розмірі до 570 гривень. Йдеться про доплати, які передбачені для громадян, яким більше 70 років. Однією з умов є те, що пенсійні виплати не можуть перевищувати суму 10,34 тис. гривень.

 

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