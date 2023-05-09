Пенсии в Украине — в ПФУ рассказали о выплатах пенсий на оккупированных территориях

Пенсионерка в сельской местности. Фото: УНИАН

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали об особенностях выплаты пенсий на оккупированных территориях. По закону, даже если человек не может получить пенсию через АО "Укрпочта", средства продолжают начисляться.

Об этом рассказал глава правления Пенсионного фонда Евгений Капинус, пишет ТСН.ua.

Читайте также:

Выплачивают ли пенсии в оккупации

Как рассказал глава ПФУ, украинское законодательство предусматривает два способа выплаты пенсий: через отделение уполномоченных финучреждений или почтового оператора АО "Укрпочта". Фонд ежемесячно готовит выплатные документы и, согласно графику выплат, в ежедневном режиме происходит финансирование средств на выплату пенсий банкам и Укрпочте.

Суммы денег перечисляют на банковские карты в полном размере, независимо от того, где находится гражданин. Однако, если человек получал пенсии через почту и территория, где он проживает, попала под оккупацию, все пенсионные средства можно будет получить, когда это станет возможным и безопасным: либо с банковского счета, открытого Пенсионным фондом в Ощадбанке, либо через почту.

Как получить невыплаченные средства

Чтобы получить невыплаченные средства со счета, нужно лично обратиться в отделение Ощадбанка и заключить с ним договор обслуживания банковского счета. Также можно обратиться в органы Пенсионного фонда, чтобы сообщить реквизиты счета в другом банке (если есть желание перевести выплату из Ощадбанка на другое финучреждение). Кроме того, можно возобновить выплату на почтовое отделение после восстановления его работы или перевести на другой адрес.

Больше о пенсиях

Напомним, что в Украине некоторые пенсионеры имеют право получить сразу шесть выплат авансом. Речь идет о тех, кто намерен уехать за границу. По словам представителей Пенсионного фонда, получить шесть выплат за один раз можно, написав заявление в органы ПФУ.

В ПФУ напомнили, что согласно законодательству, пенсию в Украине выплачивают в денежной форме ежемесячно до 25 числа через отделение государственной компании "Укрпочта" или через банк по указанному в заявлении месту жительства пенсионера внутри страны. Что касается пенсионеров за границей, то в случае длительного пребывания пенсию будут выплачивать в случае, если это предусмотрено международными договорами, заключенными между Украиной и зарубежными государствами.