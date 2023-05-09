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У ПФУ розповіли про нюанси виплати пенсій на окупованих територіях

9 травня 2023 12:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — у ПФУ розповіли про виплати пенсій на окупованих територіях
Пенсіонерка у сільській місцевості. Фото: УНІАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про особливості виплати пенсій на окупованих територіях. За законом, навіть якщо людина не може отримати пенсію через АТ "Укрпошту", кошти продовжують нараховуватися.

Про це розповів голова правління Пенсійного фонду Євген Капінус, пише ТСН.ua.

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Чи виплачують пенсії в окупації

Як розповів голова ПФУ, українське законодавство передбачає два способи виплати пенсій: через відділення уповноважених фінустанов чи поштового оператора АТ "Укрпошта". Фонд щомісяця готує виплатні документи і, відповідно до графіку виплат, у щоденному режимі відбувається фінансування коштів на виплату пенсій банкам та Укрпошті.

Суми грошей перераховують на банківські картки у повному розмірі, незалежно від того, де перебуває громадянин. Однак, якщо людина отримувала пенсії через пошту і територія, де вона проживає, потрапила під окупацію, всі належні пенсійні кошти можна буде отримати, коли це стане можливим і безпечним: або з банківського рахунка, відкритого Пенсійним фондом в Ощадбанку, або в листоноші.

Як отримати невиплачені кошти

Для того, щоб отримати невиплачені кошти з рахунка, потрібно особисто звернутися у відділення Ощадбанку та укласти з ним договір обслуговування банківського рахунка. Також можна звернутися в органи Пенсійного фонду, щоб повідомити реквізити рахунку в іншому банку (якщо є бажання  перевести виплату з "Ощадбанку" на іншу фінустанову). Окрім того, можна поновити виплату на поштове відділення, після відновлення його роботи, чи перевести на іншу адресу.

Більше про пенсії

Нагадаємо, що в Україні деякі пенсіонери мають право отримати одразу шість виплат авансом. Йдеться про тих, хто має намір виїхати за кордон. За словами представників Пенсійного фонду, отримати шість виплат за один раз можна, написавши заяву до органів ПФУ.

У ПФУ нагадали, що згідно із законодавством, пенсію в Україні виплачують у грошовій формі щомісяця до 25 числа через відділення державної компанії "Укрпошта" або через банк за вказаним у заяві місцем проживання пенсіонера в межах країни. Щодо пенсіонерів за кордоном, то у разі тривалого перебування пенсію виплачуватимуть у разі, якщо це передбачено міжнародними договорами, укладеними між Україною та закордонними державами.

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