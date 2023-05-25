Пенсии в Украине — ПФУ рассказал о выплате средств в мае

Украинская пожилая женщина. Фото: УНИАН

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о деталях выплаты пенсий в мае 2023 года. Уже направили на финансирование пенсионных выплат около 55 миллиардов гривен, что гораздо больше против суммы, выплаченной в апреле.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ПФУ.

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Детали финансирования выплат

Как отмечают в ПФУ, в стране идет перечисление денежных средств гражданам пенсионного возраста.

"По состоянию на 24 мая профинансировано: 54,9 млрд грн — на пенсионные выплаты", — говорится в сообщении.

В фонде отметили, что из этой суммы 10 млрд грн направили на выплаты через отделения Укрпочты, 44,9 млрд грн — через уполномоченные финучреждения.

Также в Пенсионном фонде рассказали, что на жилищные субсидии и льготы выделили 3,1 млрд грн, на страховые выплаты — 2,169 млрд грн, в том числе 1,12 млрд грн — на оплату больничных.

В апреле Пенсионный фонд направил на выплату пенсий гражданам 52,5 млрд гривен.

Ранее в ПФУ сообщили о готовящемся проекте постановления правительства об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины на 2023 год. Согласно ему, расходы на пенсионные выплаты возрастут. Объем доходов фонда составит 768,9 млрд грн, что на 23,9% больше по сравнению с 2022 годом (620,4 млрд грн).

Какие готовят изменения для ПФУ

В Украине функции по назначению планируют передать Пенсионному фонду Украины (ПФУ). Поэтому социальное пособие для детей и беременных начнут выплачивать по-новому. Это предусмотрено законопроектом №9318, зарегистрированным в Верховной Раде Украины (ВРУ).

По словам авторов документа, сейчас некоторые органы соцзащиты на оккупированных территориях и в зоне боевых действий не могут начислять соцпомощь, в то же время в других районах оформить их также невозможно. Тогда как у Пенсионного фонда есть более широкая сеть подразделений, а система координации работает по "экстерриториальному принципу", то есть независимо от того, где гражданин находится, может получить соцвыплаты.

Согласно документу, органы Пенсионного фонда получат право назначать разные соцвыплаты. Это, в частности: пособие по беременности или родам; помощь при рождении ребенка; помощь при усыновлении ребенка.

Больше о пенсиях

Напомним, ранее в Пенсионном фонде рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются украинцы при получении социальных выплат на фоне войны. Больше всего нареканий — на задержки пенсий.

Также мы писали, что ПриватБанк выбрал трех победителей акции, рассчитанной на военных пенсионеров. В ее рамках трое военных получили доплаты к пенсии в 20 тысяч гривен.