ПФУ уточнил детали финансирования пенсий в мае

Украинские граждане пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины уточнили детали финансирования пенсий и социальных выплат в мае текущего года. Пенсионерам направили на выплаты почти 15 миллиардов гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ПФУ.

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Финансирование выплат в мае

Как отмечают в ПФУ, в стране идет перечисление средств гражданам.

"По состоянию на 07 мая профинансировано: 14,7 млрд грн — на пенсионные выплаты", — говорится в сообщении.

В фонде отметили, что из этой суммы 3 млрд грн направили на выплаты через отделения Укрпочты, 11,7 млрд грн — через уполномоченные финучреждения.

Также 2,3 млрд грн направили на жилищные субсидии и льготы, 1,28 млрд грн — на страховые выплаты, в том числе 227,1 млн грн — на оплату больничных.

Стоит добавить, что украинцам в апреле направили на пенсии 52,5 млрд гривен.

Ранее в ПФУ сообщили о подготовке проекта постановления правительства об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины на 2023 год. Согласно ему, расходы на пенсионные выплаты вырастут. Объем доходов фонда составит 768,9 млрд грн, что на 23,9% больше по сравнению с 2022 годом (620,4 млрд грн).

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Напомним, правительство предусмотрело возможность выплаты пенсий украинцам, выехавшим за границу на временное проживание в связи с войной. Средства можно получить путем международного перевода через АО "Укрпочта" (при наличии технической возможности осуществлять переводы средств в страну пребывания).

Также мы писали, что в Украине летом пенсионеры получат больше. Пересчитают работающим пенсионерам выплаты, начиная с 1 апреля, однако выплатят только с июня 2023 года. Также с 1 июля пенсии проиндексируют для государственных служащих, научных работников, работников органов местного самоуправления.