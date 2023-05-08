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У ПФУ уточнили деталі фінансування пенсій у травні

8 травня 2023 16:12
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПФУ уточнив деталі фінансування пенсій у травні
Українські громадяни пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Пенсійному фонді України (ПФУ) уточнили деталі фінансування пенсій та соціальних виплат у травні поточного року. Пенсіонерам спрямували на виплати майже 15 мільярдів гривень.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру ПФУ.

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Фінансування виплат у травні

Як зазначають у ПФУ, в країні триває перерахування коштів громадянам.

"Станом на 07 травня профінансовано: 14,7 млрд грн — на пенсійні виплати", — йдеться у повідомленні.

У фонді зауважили, що з цієї суми 3 млрд грн спрямували на виплати через відділення Укрпошти, 11,7 млрд грн — через уповноважені фінустанови.

Також 2,3 млрд грн спрямували на житлові субсидії та пільги, 1,28  млрд грн — на страхові виплати, зокрема 227,1 млн грн — на оплату лікарняних.

Варто додати, що українцям у квітні спрямували на пенсії 52,5 млрд гривень.

Раніше у ПФУ повідомили про підготовку проєкту постанови уряду про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2023 рік. Згідно з ним, видатки на пенсійні виплати зростуть. Обсяг доходів фонду становитиме 768,9 млрд грн, що на 23,9% більше проти 2022 роком (620,4 млрд грн).

Більше про пенсії

Нагадаємо, уряд передбачив можливість виплати пенсій українцям, які виїхали за кордон на тимчасове проживання у зв'язку з війною. Кошти можна буде отримати шляхом міжнародного переказу через АТ "Укрпошта" (за наявності технічної можливості здійснювати перекази коштів у країну перебування).

Також ми писали, що в Україні влітку пенсіонери отримають більше. Перерахують працюючим пенсіонерам виплати, починаючи з 1 квітня, проте виплатять тільки з червня 2023 року. Також з 1 липня пенсії проіндексують для державних службовців, наукових працівників, працівників органів місцевого самоврядування.

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