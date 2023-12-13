Беженцы в Польше получат больше денег — что изменится с 1 января

Деньги в кошельке. Фото: Unplush

В Польше с 1 января 2024 года повысится размер финансовой помощи для беженцев из Украины, имеющих несовершеннолетних детей. Речь идет о программе поддержки "500+".

Об этом сообщает Ukrayina.pl.

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Как изменятся выплаты с 1 января

Сейчас украинцы на каждого ребенка получают по 500 злотых или в пересчете 4,57 тыс. гривен ежемесячно, однако уже с 1 января сумма вырастет до 800 злотых или 7,32 тыс. гривен.

Гражданам, уже получающим денежную помощь, ничего делать не нужно. Выплаты для всех будут пересчитаны автоматически.

В то же время все остальные виды денежной помощи в Польше в 2024-м останутся без изменений.

Как получить выплаты в Польше

Граждане могут оформить выплаты на ребенка, если есть необходимые для этого документы. С 1 февраля можно подавать заявки на назначение денежной помощи по уходу за несовершеннолетним ребенком на период с 1 июня 2024-го по 31 мая 2025-го.

Для того, чтобы претендовать на помощь на ребенка, нужно находиться в Польше легально.

Украинцы, которые впервые будут участвовать в этой программе, должны обратиться в управление соцстрахования (ZUS) и предоставить следующие документы:

идентификационный номер PESEL (взрослого и ребенка);

адрес электронной почты;

номер телефона польского мобильного оператора;

номер счета в банке в Польше.

Еще ZUS может попросить дополнительные документы, в частности, если человек прибыл в Польшу до 24 февраля 2022 года, а ребенок после этой даты. Речь идет о решении суда о назначении заявителя временным опекуном ребенка или документе, подтверждающем законность пребывания и доступ к польскому рынку труда.

Больше о помощи

Напомним, граждане Украины в Польше могут оформить новую финансовую помощь от РСРМ. Деньги предоставляются как целым семьям, так и отдельным лицам.

Также мы писали, что Румыния предлагает ряд привлекательных вакансий для украинских беженцев, получивших временную защиту в этой стране. Поскольку происходит конкуренция за рабочие руки, готовы брать на работу украинцев без опыта и знания языка.