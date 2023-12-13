Біженці у Польщі отримають більше грошей — що зміниться з 1 січня

Гроші у гаманці. Фото: Unplush

У Польщі з 1 січня 2024 року підвищиться розмір фінансової допомоги для біженців з України, які мають неповнолітніх дітей. Йдеться про програму підтримки "500+".

Про це інформує Ukrayina.pl.

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Як зміняться виплати з 1 січня

Зараз українці на кожну дитину отримують по 500 злотих або в перерахунку 4,57 тис. гривень щомісяця, однак вже з 1 січня сума зросте до 800 злотих або 7,32 тис. гривень.

Громадянам, які вже отримують грошову допомогу, нічого робити не потрібно. Виплати для всіх перерахують автоматично.

Водночас, всі інші види грошової допомоги в Польщі у 2024-му залишаться без змін.

Як отримати виплати в Польщі

Громадяни можуть оформити виплати на дитину, якщо є необхідні для цього документи. Із 1 лютого можна подавати заявки на призначення грошової допомоги на догляд за неповнолітньою дитиною на період з 1 червня 2024-го по 31 травня 2025-го.

Для того, щоб претендувати на допомогу на дитину, потрібно перебувати в Польщі легально.

Українці, які вперше братимуть участь у цій програмі, повинні звернутися в управління соцстрахування (ZUS) та надати такі документи:

ідентифікаційний номер PESEL (дорослого та дитини);

адресу електронної пошти;

номер телефону польського мобільного оператора;

номер рахунку у банку у Польщі.

Ще ZUS може попросити додаткові документи, зокрема, якщо людина прибула у Польщу до 24 лютого 2022 року, а дитина — після цієї дати. Йдеться про рішення суду про призначення заявника тимчасовим опікуном дитини чи документ, що підтверджує законність перебування та доступ до польського ринку праці.

Більше про допомогу

Нагадаємо, громадяни України у Польщі можуть оформити нову фінансову допомогу від РСРМ. Гроші надають як цілим родинам, так і окремим особам.

Також ми писали, що Румунія пропонує низку привабливих вакансій для українських біженців, які отримали тимчасовий захист у цій країні. Оскільки відбувається конкуренція за робочі руки, готові брати на роботу українців без досвіду та знання мови.