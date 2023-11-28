Біженці у Польщі можуть отримати 12 тис. злотих — як подати заявку

Злоті у руках. Фото: Unplush

Громадяни України у Польщі можуть оформити нову фінансову допомогу від РСРМ. Гроші надають як цілим родинам, так і окремим особам.

Про це повідомляє Ukrainianinpoland.

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Фінансова допомога від РСРМ

На грошову допомогу можуть претендувати тільки громадяни, які відповідають таким критеріям:

вперше прибули у Польщу не раніше 15 лютого 2023 року, мають номер PESEL зі статусом UKR після вищевказаної дати;

жодного разу не отримували фінансової допомоги від гуманітарних організацій у Польщі;

вразливі категорії громадян родини, які мають труднощі із доступом до ринку праці.

Йдеться про такі категорії громадян та складні ситуації:

особи, яким більше 60 років;

особи з інвалідністю;

самотні батьки або опікуни зі щонайменше двома особами на утриманні (неповнолітні діти та особи старші 60 років);

самотні вагітні чи породіллі з двома дітьми;

особи, яким потрібна негайна медична допомога з постійного лікування (є документи, що потверджують це).

Фінансова допомога надається у таких містах:

Варшава;

Щецин;

Люблін;

Торунь;

Бидгощ;

Вроцлав;

Познань;

Катовіце;

Лодзь.

Розмір фінансової допомоги від РСРМ

Українці можуть розраховувати на 820 злотих (7380 гривень) на одну особу. Грошова допомога надається упродовж трьох місяців.

Максимально оформити виплати можуть до п'яти членів родини. Тобто одна людина може отримати 22,14 тис. гривень за три місяці, а п'ять осіб — 107 тис. гривень (12,3 тис. злотих).

Як зареєструватися для отримання грошей

Громадяни мають заповнити спеціальну анкету. Вона дозволить зареєструватися на отримання матеріальної допомоги. Це можна зробити за наступним посиланням.

Що ще відомо

Нагадаємо, українці з дітьми, які зараз вимушено перебувають у Польщі, можуть отримати грошову допомогу. Реєстрація триває до 30 листопада 2023 року включно.

Українські біженці у Німеччині зможуть отримувати тамтешню пенсію. Проте для цього потрібно відповідати високим вимогам.

Також ми писали, що Румунія пропонує низку привабливих вакансій для українських біженців, які отримали тимчасовий захист у цій країні. Оскільки відбувається конкуренція за робочі руки, готові брати на роботу українців без досвіду та знання мови.