Беженцы в Польше – в стране для украинцев подорожало жилье, однако есть исключения

Украинские беженцы за границей. Фото: yavp.pl

В Польше в мае 2023 года изменились правила проживания для беженцев из Украины в местах коллективного размещения. Теперь части граждан придется доплачивать половину стоимости.

Об этом напоминает издание Ukrayina.pl.

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Какие сейчас правила проживания

Как отмечается, беженцы, срок пребывания которых в стране составляет более 120 дней и не относятся к особо уязвимым группам, должны взять на себя половину расходов на проживание и питание в "коллективных местах размещения", принадлежащих муниципальным органам власти.

Так, граждане, проживающие в коллективных центрах, должны столько платить за свое проживание:

более 120 дней — 50% стоимости проживания, однако не выше 40 злотых в сутки;

более 180 дней — 75% от цены проживания, однако не более 60 злотых в сутки.

Для кого оставили льготы

Продолжают бесплатно проживать в таких центрах уязвимые категории населения. А именно: дети, граждане пожилого возраста, люди с инвалидностью, беременные женщины и женщины, которые ухаживают за младенцами до 12 месяцев, или опекают трех и более детей, опекуны лиц с инвалидностью.

На сегодняшний день около 60 тысяч граждан из Украины в польских центрах коллективного размещения освобождены от оплаты за жилье.

По данным Министерства внутренних дел, сейчас в коллективных центрах проживают около 70 тысяч граждан — на 10 тысяч меньше, чем было в марте. Среди них — 3% беженцев находятся в стране менее 120 дней, поэтому ничего не платят.

В ведомстве пояснили, что целью изменения правил оказания помощи в центрах является желание подтолкнуть граждан Украины к профессиональной активизации и самостоятельному функционированию на территории страны.

С марта в Польше украинские беженцы обязаны подавать заявку на номер PESEL, чтобы получать в дальнейшем льготы и выплаты.

Что еще стоит знать

Напомним, в странах Европейского Союза на второй год войны в Украине ощущается дефицит средств, предоставляемых для поддержки беженцев. Правительства государств массово сокращают экономическую помощь украинцам.

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