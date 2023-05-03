Біженці у Польщі — в країні для українців подорожчало житло, проте є винятки

Українські біженці за кордоном. Фото: yavp.pl

У Польщі у травні 2023 року змінилися правила проживання для біженців з України у місцях колективного розміщення. Тепер частині громадян доведеться доплачувати половину вартості.

Про це нагадує видання Ukrayina.pl.

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Які зараз правила проживання

Як зазначається, біженці, термін перебування яких в країні становить більш ніж 120 днів і не відносяться до особливо вразливих груп, мають взяти на себе половину витрат на проживання та харчування у "колективних місцях розміщення", що належать муніципальним органам влади.

Так, громадяни, які проживають у колективних центрах, мають стільки платити за своє проживання:

більш ніж 120 днів — 50% вартості проживання, проте не вище 40 злотих на добу;

понад 180 днів — 75% від ціни проживання, однак не більш ніж 60 злотих на добу.

Для кого залишили пільги

Продовжать безкоштовно проживати у таких центрах вразливі категорії населення. А саме: діти, громадяни літнього віку, люди з інвалідністю, вагітні жінки та жінки, які доглядають за немовлятами до 12 місяців, чи опікуються трьома і більше дітьми, опікуни осіб з інвалідністю.

На сьогодні близько 60 тисяч громадян з України у польських центрах колективного розміщення звільнені від оплати за житло.

За даними Міністерства внутрішніх справ, зараз у колективних центрах проживає близько 70 тисяч громадян — на 10 тисяч менше, ніж було у березні. Серед них — 3% біженців перебувають в країні менше 120 днів, тому нічого не платять.

У відомстві пояснили, що метою зміни правил надання допомоги в центрах є бажання підштовхнути громадян України до професійної активізації та самостійного функціонування на території країни.

З березня у Польщі українські біженці зобов'язані подавати заявку на номер PESEL, щоб отримувати надалі пільги та виплати.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в країнах Європейського Союзу на другий рік війни в Україні відчувається дефіцит коштів, які надають для підтримки біженців. Уряди держав масово скорочують економічну допомогу українцям.

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