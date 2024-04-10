Польша обещает ввести новую денежную помощь — детали инициативы

Польская валюта в руках. Фото: Freepik

В Польше осенью 2024 года планируют ввести новую денежную помощь. Известно, что правительственная инициатива призвана поддержать семьи с детьми.

Об этом сообщает издание Yavp.pl.

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Правительство страны одобрило законопроект, который вводит финансовую поддержку для граждан, совмещающих воспитание детей с работой.

Речь идет о программе "Aktywny Rodzic" (Активные родители), призванной поддерживать женщин, которые будут возвращаться на рынок труда после того, как родили ребенка.

То есть, возвращение на польский рынок труда будет означать трудоустройство таких женщин на полный рабочий день. Таким гражданкам обещают выплачивать денежную помощь.

По словам премьера Польши Дональда Туска, новая программа "Aktywny Rodzic" призвана оказать поддержку родителям в сочетании семейных и профессиональных обязанностей.

"Вызов, который давал о себе знать в последние годы, это то, что люди не хотят иметь детей, потому что боятся, что им не с кем оставить ребенка, или у них не будет денег на опеку, боятся того, что нет мест в яслях. Это точно изменится. Если Сейм и президент не создадут нам проблем, то с 1 октября эта социальная выплата будет доступна каждому польскому дому", — подчеркнул глава правительства.

Какие суммы помощи обещают по программе

В частности, предложат на выбор следующие варианты предоставления денежной помощи:

1,5 тыс. злотых ежемесячно для ситуации, когда оба родителя работают и намерены воспользоваться услугами, например, няни или близких родственников по уходу за ребенком. Условием выплаты пособия будет договор;

1,5 тыс. злотых ежемесячно — если ребенка будут отдавать в ясли. Сумма будет меняться;

500 злотых ежемесячно — для родителей, которые останутся с детьми дома.

Что еще стоит знать

Напомним, правительство Польши намерено изменить правила оказания помощи беженцам из Украины. В частности, планируется отменить право на единовременную денежную выплату.

Также мы писали, что в некоторых странах Европейского Союза (ЕС) массово сокращается количество украинских беженцев, пользующихся временной защитой. В общей сложности там находится около 4,2 млн украинцев.