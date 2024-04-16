ПриватБанк ждет очередной суд — экс-владельцы хотят отсудить 700 млн грн

У ПриватБанка хотят отсудить 700 млн грн — детали иска
Национализированный в 2016 году ПриватБанк ждет очередное судебное заседание, в ходе которого рассмотрят новую кассацию. Речь идет о деле по иску бывшей жены экс-владельца финучреждения Елены Боголюбовой, которая стремится отсудить около 700 млн гривен.
Об этом информирует пресс-центр госбанка.
Что известно о деле
Как отмечают в пресс-службе, Верховный Суд рассмотрит кассационную жалобу по делу по иску экс-жены бывшего совладельца банка Геннадия Боголюбова 17 апреля.
Женщина с 2017 года не оставляет попыток взыскать вышеуказанную сумму, привлеченную в капитал ПриватБанка во время процедуры bail-in.
Ранее суды предыдущих инстанций приняли решение о частичном удовлетворении требований Боголюбовой и обязали взыскать с банка всю сумму. Летом 2022 госбанк подал кассационную жалобу в Верховный Суд.
Как объясняют в банке, ранее Верховный Суд по аналогичным делам по искам других связанных с финучреждением лиц удовлетворил кассационные жалобы ПриватБанка, отменив судебные решения по взысканию привлеченных в ходе процедуры bail-in финансов из банка.
"ПриватБанк рассчитывает на беспристрастное рассмотрение дела Елены Боголюбовой, которое длится в Верховном Суде уже полтора года, и принятие законного и справедливого решения в соответствии с установившейся судебной практикой в подобных спорах", — сообщили в финучреждении.
Что еще стоит знать
Напомним, Верховный суд принял сторону правительства и государственного "ПриватБанка", удовлетворив кассационные жалобы и не позволив компаниям, связанным с семьей Суркисов отсудить 350 миллионов долларов. Последние многие годы пытаются доказать, что не связаны с экс-владельцами банка и отменить процедуру bail-in.
Ранее мы писали, что ПриватБанк разрывает сотрудничество с физлицами-предпринимателями (ФЛП) без объяснения причин. Клиентам оставляют только возможность перевести деньги на другой счет.
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