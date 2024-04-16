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У ПриватБанка хотят отсудить 700 млн грн — детали иска

16 апреля 2024 11:18
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
ПриватБанк ждет очередной суд — экс-владельцы хотят отсудить 700 млн грн
Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Национализированный в 2016 году ПриватБанк ждет очередное судебное заседание, в ходе которого рассмотрят новую кассацию. Речь идет о деле по иску бывшей жены экс-владельца финучреждения Елены Боголюбовой, которая стремится отсудить около 700 млн гривен.

Об этом информирует пресс-центр госбанка.

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Что известно о деле

Как отмечают в пресс-службе, Верховный Суд рассмотрит кассационную жалобу по делу по иску экс-жены бывшего совладельца банка Геннадия Боголюбова 17 апреля.

Женщина с 2017 года не оставляет попыток взыскать вышеуказанную сумму, привлеченную в капитал ПриватБанка во время процедуры bail-in.

Ранее суды предыдущих инстанций приняли решение о частичном удовлетворении требований Боголюбовой и обязали взыскать с банка всю сумму. Летом 2022 госбанк подал кассационную жалобу в Верховный Суд.

Как объясняют в банке, ранее Верховный Суд по аналогичным делам по искам других связанных с финучреждением лиц удовлетворил кассационные жалобы ПриватБанка, отменив судебные решения по взысканию привлеченных в ходе процедуры bail-in финансов из банка.

"ПриватБанк рассчитывает на беспристрастное рассмотрение дела Елены Боголюбовой, которое длится в Верховном Суде уже полтора года, и принятие законного и справедливого решения в соответствии с установившейся судебной практикой в подобных спорах", — сообщили в финучреждении.

Что еще стоит знать

Напомним, Верховный суд принял сторону правительства и государственного "ПриватБанка", удовлетворив кассационные жалобы и не позволив компаниям, связанным с семьей Суркисов отсудить 350 миллионов долларов. Последние многие годы пытаются доказать, что не связаны с экс-владельцами банка и отменить процедуру bail-in.

Ранее мы писали, что ПриватБанк разрывает сотрудничество с физлицами-предпринимателями (ФЛП) без объяснения причин. Клиентам оставляют только возможность перевести деньги на другой счет.

суд
ПриватБанк
банки
иск
финансы

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