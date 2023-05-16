ПриватБанк не будет продан в 2024 году, как планировали

Отделение государственного ПриватБанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Планы по приватизации государственного финучреждения "ПриватБанк", проведение которого должно было состояться в 2024 году, подкорректировали. Ожидается, что за продажу возьмутся после завершения войны в Украине.

О таких деталях рассказал глава правления этого банка Герхард Беш.

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Подготовка Приватбанка к продаже

По словам Герхарда Беша, приватизация ПриватБанка должна была состояться в следующем году, однако планы нарушило полномасштабное вторжение России. В этой связи банк не просто пытается выжить, но и занять активную позицию в поддержке клиентов.

Он отметил, что ПриватБанк подготовят к продаже, когда "придет время".

"Мы являемся ключевым игроком во многих сегментах и мы нацелены на дальнейшее увеличение и улучшение эффективности, в том числе для того, чтобы подготовить банк к потенциальной приватизации. Но сейчас эти временные рамки еще не определены", — сказал он.

Следует отметить, что в Министерстве финансов заявили, что реализация планов по приватизации ПриватБанка во время войны невозможна.

Как отметили в ведомстве, сейчас нет никаких предпосылок для того, чтобы говорить о приватизации банка. Финучреждение прибыльное, приносит акционеру дивиденды. В то же время и очереди покупателей на банки сейчас не наблюдается.

Предыдущие планы по госбанку

До войны в Национальном банке Украины допускали приватизацию государственных банков до 2025 года.

Согласно стратегии развития госбанков, утвержденной правительством, до конца 2025 года государство должно выйти из капитала ПриватБанка.

Приватбанк считается крупнейшим финучреждением в стране по объему активов. Его национализировали в декабре 2016 года. До этого крупнейшими акционерами банка были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

В 2022 году банк получил чистый доход в 30,2 млрд грн, большую часть которого (24,15 млрд грн или 80%) отдаст государству в качестве дивидендов.

Напомним, ранее в государственном финучреждении "ПриватБанк" рассказали об объеме перечисленных средств через банк и Payoneer. С начала войны клиенты совершили около 1,2 млн переводов.

Также мы писали, что граждане на фоне войны продолжают хранить средства на банковских счетах. Общая сумма вкладов в марте выросла на 6,6 млрд. гривен, свидетельствуют данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).