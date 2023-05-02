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ПриватБанк подарує українському бізнесу знижки: про що йдеться

2 травня 2023 14:47
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк подарує бізнесу знижки — як підключити послугу еквайрингу
Платіжний термінал ПриватБанку. Фото: Рrivatbank.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державний ПриватБанк в умовах війни на три місяці запропонує українському бізнесу пільги. Йдеться про послугу еквайрингу.

Про це повідомляє пресслужба банку.

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Еквайринг без абонплати

Як зазначають у ПриватБанку, підприємці та торговельні компанії отримають можливість підключити послугу еквайрингу — прийому оплати банківськими картками на пільгових умовах.

Програма діятиме упродовж трьох місяців, починаючи з травня. Всі її учасники матимуть змогу користуватися еквайрингом без абонплати, розповів член правління ПриватБанку з питань МСБ Євген Заіграєв.

Приєднатися до програми можуть компанії та фізособи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність, з відкритим поточним рахунком у гривні в ПриватБанку, що раніше не співпрацювали за послугою "Еквайринг" або припинили співпрацю понад пів року тому. Зареєструватися для участі в акції можна з 1 до 21 травня за наступним посиланням.

Більше про ПриватБанк

Нагадаємо, до платіжної системи PrivatMoney долучився Перший український міжнародний банк (ПУМБ). Тепер грошові перекази стануть доступніші.

Також ми писали, що державна фінустанова "ПриватБанк" та мережа АЗС WOG пропонують українським водіям знижки на пальне. Акція діятиме до кінця травня поточного року.

Ще ПриватБанк надає підтримку українцям, які опинилися за кордоном через воєнний конфлікт, і відправляють фінансову допомогу своїм рідним, друзям та волонтерам в Україні. До липня поточного року клієнти ПриватБанку матимуть можливість здійснювати безкоштовні перекази на свої картки з карток польських та німецьких банків через сервіс Приват24.

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