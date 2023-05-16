ПриватБанк не продадуть у 2024 році, як планували

Відділення державного ПриватБанку у Києві. Фото: Новини.LIVE

Плани щодо приватизації державної фінустанови "ПриватБанк", проведення якої мало б відбутися у 2024 році, підкоригували. Очікується, що за продаж візьмуться після завершення війни в Україні.

Про такі деталі розповів голова правління цього банку Герхард Бьош.

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Підготовка Приватбанку до продажу

За словами Герхарда Бьоша, приватизація Приватбанку повинна була відбутися наступного року, проте плани порушило повномасштабне вторгнення Росії. У звязку з цим банк не просто намагається вижити, а й зайняти активну позицію у підтримці клієнтів.

Він зауважив, що Приватбанк підготують до продажу, коли "настане час".

"Ми є ключовим гравцем в багатьох сегментах і ми націлені на подальше збільшення і поліпшення ефективності, зокрема для того, щоб підготувати банк до потенційної приватизації. Але зараз ці часові рамки ще не визначені", — сказав він.

Варто зауважити, що у Міністерстві фінансів заявили, що реалізація планів з приватизації Приватбанку під час війни неможлива.

Як зазначили у відомстві, зараз немає жодних передумов для того, щоб говорити про приватизацію банку. Фінустанова прибуткова, приносить акціонеру дивіденди. Водночас і черги покупців на банки зараз не спостерігається.

Попередні плани щодо держбанку

До війни у Національному банку України (НБУ) допускали приватизацію державних банків до 2025 року.

Згідно зі стратегією розвитку держбанків, затвердженої урядом, до кінця 2025 року держава повинна вийти з капіталу Приватбанку.

Приватбанк вважається найбільшою фінустановою в країні за обсягом активів. Його націоналізували у грудні 2016 року. До цього найбільшими акціонерами банку були Ігор Коломойський та Генадій Боголюбов.

У 2022 році банк отримав чистий дохід у 30,2 млрд грн, більшу частину якого (24,15 млрд грн або 80%) віддасть державі як дивіденди.

Нагадаємо, раніше у державній фінустанові "ПриватБанк" розповіли про обсяг переказаних коштів через банк та Payoneer. З початку війни клієнти здійснили близько 1,2 млн переказів.

Також ми писали, що громадяни на тлі війні продовжують зберігати кошти на банківських рахунках. Загальна сума вкладів у березні зросла на 6,6 млрд гривень, свідчать дані Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).