ПриватБанк не продадуть у 2024 році, як планували

У ПриватБанку озвучили плани з приватизації
Плани щодо приватизації державної фінустанови "ПриватБанк", проведення якої мало б відбутися у 2024 році, підкоригували. Очікується, що за продаж візьмуться після завершення війни в Україні.
Про такі деталі розповів голова правління цього банку Герхард Бьош.
Підготовка Приватбанку до продажу
За словами Герхарда Бьоша, приватизація Приватбанку повинна була відбутися наступного року, проте плани порушило повномасштабне вторгнення Росії. У звязку з цим банк не просто намагається вижити, а й зайняти активну позицію у підтримці клієнтів.
Він зауважив, що Приватбанк підготують до продажу, коли "настане час".
"Ми є ключовим гравцем в багатьох сегментах і ми націлені на подальше збільшення і поліпшення ефективності, зокрема для того, щоб підготувати банк до потенційної приватизації. Але зараз ці часові рамки ще не визначені", — сказав він.
Варто зауважити, що у Міністерстві фінансів заявили, що реалізація планів з приватизації Приватбанку під час війни неможлива.
Як зазначили у відомстві, зараз немає жодних передумов для того, щоб говорити про приватизацію банку. Фінустанова прибуткова, приносить акціонеру дивіденди. Водночас і черги покупців на банки зараз не спостерігається.
Попередні плани щодо держбанку
До війни у Національному банку України (НБУ) допускали приватизацію державних банків до 2025 року.
Згідно зі стратегією розвитку держбанків, затвердженої урядом, до кінця 2025 року держава повинна вийти з капіталу Приватбанку.
Приватбанк вважається найбільшою фінустановою в країні за обсягом активів. Його націоналізували у грудні 2016 року. До цього найбільшими акціонерами банку були Ігор Коломойський та Генадій Боголюбов.
У 2022 році банк отримав чистий дохід у 30,2 млрд грн, більшу частину якого (24,15 млрд грн або 80%) віддасть державі як дивіденди.
Нагадаємо, раніше у державній фінустанові "ПриватБанк" розповіли про обсяг переказаних коштів через банк та Payoneer. З початку війни клієнти здійснили близько 1,2 млн переказів.
Також ми писали, що громадяни на тлі війні продовжують зберігати кошти на банківських рахунках. Загальна сума вкладів у березні зросла на 6,6 млрд гривень, свідчать дані Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).