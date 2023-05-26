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В ПриватБанке предупредили об изменениях со снятием наличных денег с июня

26 мая 2023 10:27
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ПриватБанк предупредил об изменениях по снятию наличных с июня
Американская валюта в руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственное финучреждение "ПриватБанк" обновит условия обслуживания некоторых валютных карт. Изменения ожидаются с 1 июня 2023 года.

Об этом информировал cxid.info, ссылаясь на пресс-центр банка.

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Как говорится, речь идет о виртуальных картах в долларах и евро. Владельцы таких карт не смогут снять наличные с них ни в кассах банка, ни в других финучреждениях.

В то же время, как и прежде, будут доступны онлайн-платежи. Можно будет дальше совершать покупки, оплачивать подписки на сервисах, в том числе зарубежных.

Те, кто хотят снять деньги, об этом нужно позаботиться заранее. Необходимо оставить заявку. Его можно подать онлайн до 1 июня текущего года. После чего можно получить наличную валюту в выбранное время до конца июня.

Также можно снять валютную наличность в отделении банка до лета.

Больше о ПриватБанке

Напомним, ПриватБанк оказывает поддержку украинцам, оказавшимся за границей из-за военного конфликта, и отправляющих финансовую помощь своим родным, друзьям и волонтерам в Украину. До июля текущего года клиенты ПриватБанка имеют возможность осуществлять бесплатные переводы на свои карты с карт польских и немецких банков через сервис Приват24.

Также мы писали, что государственное финучреждение "ПриватБанк" и сеть АЗС WOG предлагают украинским водителям скидки на топливо. Акция будет действовать до конца мая этого года.

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