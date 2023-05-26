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У ПриватБанку попередили про зміни зі зняттям готівки з червня

26 травня 2023 10:27
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк попередив про зміни зі зняттям готівки з червня
Американська валюта у руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державна фінустанова "ПриватБанк" оновить умови обслуговування деяких валютних карток. Зміни очікуються вже з 1 червня 2023 року.

Про це інформував cxid.info, посилаючись на пресцентр банку.

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Що зміниться

Як зазначається, йдеться про віртуальні картки у доларах та євро. Власники таких карток не зможуть зняти готівку з них ані в касах банку, ані в інших фінустановах.

Водночас, як і до цього, будуть доступні онлайн-платежі. Можна буде надалі здійснювати покупки, оплачувати підписки на сервісах, зокрема закордонних.

Ті, хто хочуть отримати готівку, про це потрібно подбати наперед. Необхідно залишити заявку. Її можна подати онлайн до 1 червня поточного року. Після чого можна отримати готівкову валюту у вибраний час до кінця червня.

Також можна зняти валютну готівку у відділенні банку до літа.

Більше про ПриватБанк

Нагадаємо, ПриватБанк надає підтримку українцям, які опинилися за кордоном через воєнний конфлікт, і відправляють фінансову допомогу своїм рідним, друзям та волонтерам в Україні. До липня поточного року клієнти ПриватБанку мають можливість здійснювати безкоштовні перекази на свої картки з карток польських та німецьких банків через сервіс Приват24.

Також ми писали, що державна фінустанова "ПриватБанк" та мережа АЗС WOG пропонують українським водіям знижки на пальне. Акція діятиме до кінця травня поточного року.

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