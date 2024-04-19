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В ПриватБанке и Ощадбанке резко вырос курс доллара перед выходными

19 апреля 2024 23:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на выходные - в банках и обменниках доллар превысил 40 грн/$
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара в банках и обменниках перед выходными далеко перескочил отметку в 40 грн/$. Национальный банк Украины (НБУ) также установил рекорд по официальному доллару.

Такие данные приводят пресс-служба НБУ и мониторинговые сайты.

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Нацбанк установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар - 39,78 грн (+0,18);
  • евро - 42,38 грн (+0,11);
  • злотый - 9,78 грн (+0,02).

Курс валют в банках

По данным сайта Kurs, доллар и евро серьезно выросли в стоимости перед уик-эндом. Доллар стоит в покупке 39,57 грн (+0,08), в продаже  — 40,08 грн (+0,09). Евро в покупке — 42,29 грн (+0,15), в продаже — 43,04 грн (+0,18).

ПриватБанк повысил курс доллара в покупке до 39,50 грн (+0,15), в продаже — до 40,10 грн (+0,15). Райффайзен Банк покупает за 39,55 грн (+0,15), продает — за 40,08 грн (+0,23). Ощадбанк доллар покупает за 39,60 грн (+0,15), продает — за 40,10 грн (+0,11).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как сообщает Minfin, в обменниках валюта тоже подорожала: доллар покупают за 40,00 грн (+0,15), продают — за 40,15 грн (+0,18). Евро стоит в покупке 42,97 грн (+0,12), в продаже — 43,15 грн (+0,15).

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Напомним, в Украине банки продолжают политику предыдущих лет по закрытию отделений. С начала 2024 года сеть банковских отделений сократилась на 30 учреждений.

Также сообщалось, что в Международном валютном фонде (МВФ) прогнозируют подорожание доллара на украинском валютном рынке. Ожидается незначительная девальвация гривны до конца 2024 года, в дальнейшем курс доллара продолжит тенденцию к медленному росту.

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