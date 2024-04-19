Курс валют на вихідні — у банках та обмінниках долар перевищив 40 грн/$

У ПриватБанку та Ощадбанку різко зріс курс долара перед вихідними
Курс долара у банках та обмінниках перед вихідними далеко перескочив позначку у 40 грн/$. Національний банк України (НБУ) також встановив рекорд щодо офіційного долара.
Такі дані наводять пресслужба НБУ та моніторингові сайти.
Курс долара, євро та злотого
Нацбанк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:
- долар — 39,78 грн (+0,18);
- євро — 42,38 грн (+0,11);
- злотий — 9,78 грн (+0,02).
Курс валют у банках
За даними сайту Kurs, долар та євро серйозно зросли у вартості перед вікендом. Долар коштує у купівлі 39,57 грн (+0,08), у продажу — 40,08 грн (+0,09). Євро у купівлі — 42,29 грн (+0,15), у продажу — 43,04 грн (+0,18).
ПриватБанк підвищив курс долара у купівлі до 39,50 грн (+0,15), у продажу — до 40,10 грн (+0,15). Райффайзен Банк купує за 39,55 грн (+0,15), продає — за 40,08 грн (+0,23). Ощадбанк долар купує за 39,60 грн (+0,15), продає — за 40,10 грн (+0,11).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
Як повідомляє Minfin, в обмінниках валюта теж подорожчала: долар купують за 40,00 грн (+0,15), продають — за 40,15 грн (+0,18). Євро коштує у купівлі 42,97 грн (+0,12), у продажу — 43,15 грн (+0,15).
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Нагадаємо, Україні банки продовжують політику попередніх років із закриття відділень. З початку 2024 року мережа банківських відділень скоротилась на 30 установ.
Також повідомлялося, що у Міжнародному валютному фонді (МВФ) прогнозують подорожчання долара на українському валютному ринку. Очікується незначна девальвація гривні до кінця 2024 року, надалі курс долара продовжить тенденцію повільного зростання.
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