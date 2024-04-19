Курс валют на вихідні — у банках та обмінниках долар перевищив 40 грн/$

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара у банках та обмінниках перед вихідними далеко перескочив позначку у 40 грн/$. Національний банк України (НБУ) також встановив рекорд щодо офіційного долара.

Такі дані наводять пресслужба НБУ та моніторингові сайти.

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Нацбанк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 39,78 грн (+0,18);

євро — 42,38 грн (+0,11);

злотий — 9,78 грн (+0,02).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, долар та євро серйозно зросли у вартості перед вікендом. Долар коштує у купівлі 39,57 грн (+0,08), у продажу — 40,08 грн (+0,09). Євро у купівлі — 42,29 грн (+0,15), у продажу — 43,04 грн (+0,18).

ПриватБанк підвищив курс долара у купівлі до 39,50 грн (+0,15), у продажу — до 40,10 грн (+0,15). Райффайзен Банк купує за 39,55 грн (+0,15), продає — за 40,08 грн (+0,23). Ощадбанк долар купує за 39,60 грн (+0,15), продає — за 40,10 грн (+0,11).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як повідомляє Minfin, в обмінниках валюта теж подорожчала: долар купують за 40,00 грн (+0,15), продають — за 40,15 грн (+0,18). Євро коштує у купівлі 42,97 грн (+0,12), у продажу — 43,15 грн (+0,15).

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Нагадаємо, Україні банки продовжують політику попередніх років із закриття відділень. З початку 2024 року мережа банківських відділень скоротилась на 30 установ.

Також повідомлялося, що у Міжнародному валютному фонді (МВФ) прогнозують подорожчання долара на українському валютному ринку. Очікується незначна девальвація гривні до кінця 2024 року, надалі курс долара продовжить тенденцію повільного зростання.