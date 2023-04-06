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В ПриватБанке теперь доступны международные переводы от ведущего финансового сервиса

6 апреля 2023 09:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ПриватБанк упростит международные переводы из стран ЕС — что известно
Это упростит получение денег из стран ЕС
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцам стали доступны международные переводы на карты и счета в ПриватБанке от клиентов ведущего европейского финансового сервиса Paysera. Ожидается, что это упростит получение переводов из ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

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Переводы от Paysera

Как отмечается, такие международные переводы будут возможны через систему PrivatMoney. Их смогут посылать в евро физические лица, идентифицированные клиентами Paysera со своих счетов по всему миру, кроме запрещенных стран.

Отправителю достаточно указать IBAN получателя в ПриватБанке (его можно получить за два клика в Приват24) и перевод будет автоматически зачислен на карту клиента.

Если получателю поступил контрольный номер перевода PrivatMoney, то перевод будет доступен к выплате в Приват24, терминалах самообслуживания, банкомате, отделении через поддержку 3700 или чат онлайн.

"Paysera — европейская финтех-компания, которая предоставляет быстрые денежные переводы, финансовые услуги и имеет более 1 миллиона загрузок мобильного приложения. На сегодняшний день счета Paysera имеют более 74 тысяч граждан Украины", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк оказывает поддержку украинцам, находящимся за границей из-за военного конфликта, и отправляющих финансовую помощь своим родным, друзьям и волонтерам в Украину. С марта по июль текущего года клиенты ПриватБанка получат возможность осуществлять бесплатные переводы на свои карты с карт польских и немецких банков через сервис Приват24.

Также мы писали, что на протяжении 2022 года на фоне войны украинцы увеличили использование платежных карт для безналичных расчетов внутри страны. Также существенно вырос объем операций с картами за рубежом.

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