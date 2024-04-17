Тарифы на воду и электричество — в Раде объяснили необходимость повышения цен

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине во время войны в сфере энергетики происходят серьезные процессы на фоне полного отсутствия изменений системы управления и регулирования. В связи с этим нарастают долги и хаос на энергорынке, а значит — часть тарифов требует своего повышения.

Об этом рассказал заместитель главы Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ ВРУ Алексей Кучеренко, пишет "Апостроф".

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Необходимость повышения тарифов и какие должны быть цены

По его словам, сейчас система управления и регулирования не отвечает реалиям, а то, что предприятия теплокоммунэнерго имеют долг в 70 млрд грн за газ перед "Нафтогазом" является реальной угрозой национальной безопасности, ведь их все равно придется отдавать, также не позволяют выполнять необходимые работы.

Поэтому, хотя в стране продолжается военное положение и вопрос повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги крайне непопулярен, это не должно касаться части тарифов. Цены на электроэнергию и холодную воду необходимо повысить. В частности, решение о повышении тарифов на электрическую энергию имеет большую необходимость.

"О вероятности повышения тарифов на электроэнергию. Этот вопрос рассматривается. Я не хочу разочаровывать украинцев, пусть им кто-то другой не очень хорошие новости рассказывает. Но я практически убежден, что неизбежно определенное повышение тарифа на электроэнергию для населения", — отметил представитель комитета.

Кучеренко напомнил, что электроэнергию населению поставляют госкомпании "Энергоатом", "Укргидроэнерго" на условиях возложения спецобязанностей. То есть по цене, реализуемой с убытком.

Поэтому "Энергоатом" не способен выполнять необходимые программы, а "Укргидроэнерго" потеряло серьезную генерацию и имеет большие проблемы. Учитывая это, для компаний важно, чтобы потребители платили за электричество по себестоимости.

"Никакой рыночной цены точно не может быть — это однозначно. А по себестоимости их позиция будет обоснованной. По моим подсчетам и тем ответам, которые я получал в свое время от правительства — это где-то 3,5 гривны. Я давно эту цифру знаю и не случайно сейчас и в правительстве идет дискуссия вокруг нее", — сообщил он.

При этом никаких изменений не ожидается по ценам на газ, тепло и горячую воду, ведь на них распространяется мораторий.

Таким образом, в зоне риска остаются электрическая энергия и холодная вода.

"Что касается водоснабжения, то в свое время регуляторы тоже наделали дел. Потому что у нас загнали все водоканалы в долги. В результате водоканалы не рассчитываются за электроэнергию, накапливаются долги и эта цепь в конце концов доходит до тех проблем на энергорынке, о которых я уже сказал", — добавил Алексей Кучеренко.

Какие сейчас тарифы на электричество и воду

Сейчас украинцы платят за электрическую энергию 2,64 гривны за 1 кВт-ч по единому тарифу, вне зависимости от объемов потребления ресурса. В 2023 году больше всех среди коммунуслуг подорожала именно электроэнергия, прибавив в стоимости 69,7%. В правительстве уже заявили, что сейчас из-за необходимости ремонтов повреждений, нанесенных российскими ракетными и дроновыми ударами, вопрос повышения остается актуальным.

Также Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и компослуг ранее одобрила проекты постановлений об увеличении тарифов на услуги нескольких водоканалов в две волны, однако окончательного решения нет. В прошлом году регулятор хотел в среднем повысить уровень тарифов на 32%, однако Кабинет Министров запретил принимать соответствующее решение.

Что еще стоит знать

Напомним, по мнению экспертов, в Украине сложно прогнозировать развитие событий в энергетическом секторе и ситуацию с коммунальными тарифами, но в грядущий осенне-зимний период страна войдет с дефицитом электроэнергетических мощностей, объем которого будет определяться способностью оградить объекты энергосистемы от обстрелов.

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