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В Раде предлагают существенно повысить акцизы на топливо: детали законопроекта

6 июня 2023 10:22
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Акцизы на топливо — в Украине подорожает автогаз и дизель
Заправка автомобиля на АЗС. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

С 1 июля 2023 года на украинском топливном рынке могут подорожать автомобильный газ и дизельное топливо. Это предусмотрено законопроектом №9348 о новых акцизных налогах на топливо.

Соответствующий проект закона был внесен в Верховную Раду Украины (ВРУ).

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Что предлагают депутаты

Зарегистрированный 1 июня законопроект вносит изменения относительно акцизного налога на топливо в Налоговый кодекс. Согласно ему, могут существенно повыситься новые ставки акцизов на автогаз и дизтопливо.

В сентябре прошлого года президент подписал закон о частичном возврате акцизного налога на топливо (исключение — горючее на нужды военнослужащих). Документ о возврате акцизов довоенного уровня предусматривал их отсрочку до 1 июля этого года. Ставка НДС должна вернуться до 20%, а акцизы — до 213 евро и 140 евро за 1 тыс. литров на бензин и дизельное топливо соответственно.

Новый законопроект является альтернативой принятым изменениям в прошлом году. Согласно этому документу, акцизы на автогаз и дизель должны вырасти больше, чем были до войны, а на бензины — уменьшиться.

Как объясняют авторы, более низкая ставка акцизного налога на автогаз больше привлекает потребителя по сравнению с бензином. В то время как рынок газа — импортозависимый, а имеющиеся нефтеперерабатывающие мощности могут полноценно покрыть внутренний рынок бензинов.

Инициатор документа — народный депутат от "Слуг народа" Марьян Заблоцкий.

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Напомним, в Украине в прошлом месяце изменились цены на топливо на автомобильных заправочных станциях. В частности все виды бензинов и дизельное топливо подешевели, автомобильный газ подорожал.

Также мы писали, что на украинском рынке горючего начнутся масштабные проверки. Меры связаны с предотвращением попадания ресурса российского происхождения.

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