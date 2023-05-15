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В Раде рассказали, будут ли задержки в выплате пенсий в мае

15 мая 2023 15:02
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — в Раде рассказали, будут ли задержки в выплате
Пожилая украинская женщина. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В апреле 2023 года сократился объем поступления средств в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) от Единого социального взноса. Украинцам объяснили, повлияет ли это на своевременность выплат в мае.

Об этом рассказали в финансовом комитете Верховной Рады Украины (ВРУ).

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Будут ли задержки выплат пенсий

Как отметили в финансовом комитете, в прошлом месяце был зафиксирован существенный недобор средств на сумму 3,9 миллиарда гривен. Однако этот факт не должен отразиться на графике пенсионных выплат. Задержек в финансировании не должно быть благодаря запасу прочности, накопленному в предыдущие месяцы. У ПФУ средств достаточно как для финансирования в мае, так и в последующие месяцы.

Так, за первые четыре месяца года (январь-апрель) перевыполнение поступлений в Пенсионный фонд составляет 12,4%, то есть 14,2 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года доходы ПФУ повысились на 21,7% или на 24,7 млрд грн (вместе с провальным апрелем).

Как происходит финансирование пенсий

По информации ПФУ, по состоянию на 14 мая на пенсионные выплаты направили 29,9 млрд грн, в том числе 6,5 млрд через Укрпочту, 23,4 млрд грн — через уполномоченные банки. Также 2,9 млрд грн выплатили на жилищные субсидии и льготы, 1,59 млрд грн — на страховые выплаты.

Напомним, в Украине после масштабной индексации пенсионных выплат одна из категорий граждан начала получать более 13,37 тыс. грн. Такие выплаты начисляются некоторым чернобыльцам.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде отчитались о завершении финансирования пенсионных выплат за апрель текущего года. Общая сумма средств, направленная на выплаты, оказалась меньше, чем было в марте.

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