В Раде заговорили о повышении тарифов на электричество: кого хотят заставить больше платить

Председатель Комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКУ, народный депутат Андрей Герус. Фото: Слуга народа

Энергосистему Украины необходимо хорошо подготовить к следующей зиме, в частности, из-за угрозы новых массированных ракетных ударов. Повышением тарифов на электроэнергию — это уже крайняя мера, однако она также обсуждается.

Об этом в эфире телемарафона заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ, народный депутат Андрей Герус.

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"По моему мнению, для более богатых людей, у которых есть большие дома, бассейны с электроподогревом, точно можно повышать тарифы. Состоятельные люди могут платить больше", — сказал политик.

По его словам, действующий тариф для населения очень дешевый, однако поднять его очень резко, например, до уровня бизнеса — 5,50 грн/кВт-ч — также невозможно.

"Но нужно найти сбалансированный вариант, с которым будет согласно все общество", — добавил Герус.

Поиски денег на восстановление энергосистемы

Нардеп напомнил, что ракетные удары нанесли огромный ущерб энергосистеме, запас прочности серьезно снизился, ущерб оценивается в миллиарды долларов.

"По самым консервативным оценкам, только для подготовки к следующей зиме нужно более 1 млрд долларов на срочное восстановление энергосистемы. Именно вокруг этого и ведутся дискуссии: где взять деньги, чтобы заменить трансформаторы, поремонтировать подстанции, установить дополнительную защиту, иметь резервное оборудование, если вдруг зимой снова будут массированы ракетные атаки", — подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Министерстве энергетики Украины не исключают повышения тарифов на электроэнергию. Это могло бы стать одним из решений по восстановлению поврежденной украинской энергосистемы от российских обстрелов.

Также сообщалось, что в Украине уже в мае могут повысить тарифы на электроэнергию, считающиеся самыми низкими среди стран Европы. Поскольку страна избрала курс на интеграцию с энергосистемой Европейского Союза, повышение цен к рыночным в будущем неизбежно.