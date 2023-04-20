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У Раді заговорили про підвищення тарифів на електрику: кого хочуть змусити платити більше

20 квітня 2023 20:32
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У Раді заговорили про підвищення тарифів на електрику: кого хочуть змусити платити більше
Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП, народний депутат Андрій Герус. Фото: Слуга народу
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Енергосистему України необхідно добре підготувати до наступної зими, зокрема через загрозу нових масованих ракетних ударів. Підвищенням тарифів на електроенергію — це вже крайній захід, проте він також обговорюється.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП, народний депутат Андрій Герус.

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Для кого хочуть підвищити тарифи на електрику

"На мою думку, для багатших людей, у яких є великі будинки, басейни з електропідігрівом, точно можна підвищувати тарифи. Заможні люди можуть платити більше", — сказав політик.

За його словами, чинний тариф для населення дуже дешевий, проте підняти його дуже різко, наприклад, до рівня бізнесу — 5,50 грн/кВт-год — також неможливо.

"Але треба знайти збалансований варіант, з яким буде згодне все суспільство", — додав Герус.

Пошуки грошей на відновлення енергосистеми

Нардеп нагадав, що ракетні удари завдали величезної шкоди енергосистемі, запас міцності серйозно знизився, збитки оцінюються у мільярди доларів.

"За найконсервативнішими оцінками, тільки для підготовки до наступної зими потрібно більше 1 млрд доларів на термінове відновлення енергосистеми. Саме навколо цього й ведуться дискусії: де взяти гроші, щоб замінити трансформатори, поремонтувати підстанції, встановити додатковий захист, мати резервне обладнання, якщо раптом взимку знову будуть масовані ракетні атаки", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Міністерстві енергетики України не виключають підвищення тарифів на електроенергію. Це могло б стати одним із рішень для відновлення пошкодженої української енергосистеми від російських обстрілів.

Також повідомлялося, що в Україні вже в травні можуть підвищити тарифи на електроенергію, які вважаються найнижчими серед країн Європи. Оскільки країна обрала курс на інтеграцію з енергосистемою Європейського Союзу, підвищення цін до ринкових у майбутньому — неминуче.

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