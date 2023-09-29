Газ в России — добыча голубого топлива упала до неутешительных показателей

Работник "Газпрома". Фото: google.com

За полгода российский монополист "Газпром" сократил добычу природного газа на 25%. В компании связывают неутешительную статистику с "политически мотивированными решениями" многих стран по отказу от российского ресурса.

Об этом говорится в очередном отчете "Газпрома", передает "Интерфакс".

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Согласно отчету за первое полугодие текущего года, объем добычи природного и попутного газа на территории России составил 179,45 млрд кубометров.

"Снижение на 24,7% связано с принятием в ряде стран политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского газа", — говорится в документе.

Также за это время компания поставила на внутренний и внешние рынки 166 млрд кубометров "голубого топлива". Год назад в этот период показатель составил 225,7 млрд кубометров. То есть объемы поставок на внутренний и внешний рынки сократились почти на 27%.

В компании пояснили, что потребление природного газа в этот период находилось под влиянием ряда факторов: погодных, экономических и геополитических. Замедление экономической активности на территории еврозоны способствовало сохранению уровня показателей потребления ресурса на низком уровне.

"Спрос на российский газ в данном регионе также находился под влиянием геополитического фактора и высокого уровня заполнения европейских ПХГ", — говорится в отчете.

Ситуация с поставками газа на фоне войны

Как известно, в прошлом году во время полномасштабной войны, начатой Россией против Украины, "Газпром" полностью остановил поставки ресурса в страны Европейского Союза (ЕС) газопроводом "Северный поток", а также прекратил поставки в некоторые страны Европы, которые не захотели вести расчет в рублях из-за российского вторжения. "Газпром" в дальнейшем поставляет газ в Европу транзитной ветвью через территорию Украины и "Турецким потоком".

Что еще стоит знать

Напомним, что Кремль готовится повысить тариф на газ для населения на 20%. Это будет самый большой рост цен на голубое топливо для граждан России за последние 11 лет. Таким образом, власти РФ пытаются компенсировать дефицит в бюджете Газпрома.

Добавим, что страны Европейского Союза (ЕС) нарастили импорт сжиженного газа из России до рекордного уровня. Поставки на 40% больше с начала года по сравнению с аналогичным периодом довоенного 2021-го.