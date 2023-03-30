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В Румынии изменят условия помощи украинцам: на какие суммы можно рассчитывать

30 марта 2023 20:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь украинцам в Румынии — на какие суммы можно рассчитывать
Средства будут выплачиваться тем, кто найдет работу в этой стране
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Румынии изменятся правила поддержки украинских беженцев. Планируют выплату средств осуществлять непосредственно украинцам, а не владельцам жилья за их размещение.

О таких новшествах сообщает romania-insider.com.

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Как заявила координатор гуманитарной помощи Мадалина Турза, схема поддержки изменится для среднесрочной и долгосрочной интеграции беженцев.

"Мы хотим, чтобы украинские беженцы были независимы в нашей стране, дети могли ходить в школу и достойно вернуться домой, когда придет время", — пояснила она.

Денежную помощь будут выплачивать гражданам Украины, которые найдут работу в этой стране и запишут своих детей в школы. Размер выплаты будет ежемесячно составлять 2000 леев (в пересчете 400 евро) на семью до конца года.

Пока что за размещение одного украинского беженца правительство Румынии платит владельцам жилья 14 евро в сутки по схеме "50/20". То есть 50 лей за проживание и 20 лей за питание.

Почему меняют правила

На такой шаг правительство идет, чтобы сэкономить деньги, ведь государству не выгодно выплачивать средства домовладельцам. В частности, двухкомнатная квартира за 300 евро, в которой принимали четырех беженцев, приносила владельцу 1 тыс. евро благодаря программе "50/20", а вилла за размещение 16 человек обходилась государству в 5 тыс. евро ежемесячно.

Однако в некоторых случаях схема "50/20" сохранится. Речь идет об уязвимых категориях граждан, стариках старше 65 лет и студентах, которые учатся в румынских университетах и не могут работать.

Беженцы из Украины будут продолжать пользоваться бесплатными медицинскими, а также социальными и образовательными услугами в Румынии.

По данным румынского правительства, в прошлом году государство выплатило более 106 млн евро из государственного бюджета на данную программу. Ежедневные расходы достигали 352 тыс. евро.

Из открытых источников известно, что в Румынии официально трудоустроено 5 тыс. украинских беженцев.

Граждане Украины, желающие получить временную защиту в этой стране, узнать информацию о доступе на территорию, услугах, правах и обязанностях, могут воспользоваться порталом help.unhcr.org.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы, выехавшие за границу и получавшие помощь от международных благотворительных организаций или правительств государств, должны задекларировать свои доходы за 2022 год. Однако это касается не всех беженцев.

Также украинцев за рубежом ждут штрафы из-за доступа налоговиков к счетам. В Украине заработают европейские стандарты налоговой отчетности, призванные существенно усилить прозрачность налогоплательщиков перед государством.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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