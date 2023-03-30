Помощь украинцам в Румынии — на какие суммы можно рассчитывать

В Румынии изменят условия помощи украинцам: на какие суммы можно рассчитывать
В Румынии изменятся правила поддержки украинских беженцев. Планируют выплату средств осуществлять непосредственно украинцам, а не владельцам жилья за их размещение.
О таких новшествах сообщает romania-insider.com.
-
Повышение тарифов на воду: в каких регионах установили новые цены
-
Дожди, лавины и потепление: в Укргидрометцентре удивили прогнозом погоды на завтра
-
Группа "Kalush Orchestra" стала амбассадором объединенной штурмовой бригады Нацполиции: детали
-
Притула рассказал о коте из Краматорска, который помог приобрести четыре пикапа для ВСУ
-
ГУР перехватили разговор оккупанта: без отпуска он перестреляет своих командиров
-
Представители элит рф пытаются установить контакт с Украиной и просят гарантии безопасности, — ГУР
-
Манипуляции рф со сроками "зернового соглашения": посол сообщил, на чьей стороне Турция
-
Секреты украинских бабушек: как приготовить вкусный и нежный кулич по старинному рецепту
-
Цветет и пахнет: в Одессе посадили 50 тысяч маргариток и виол
-
McDonald's открыл ресторан в еще одном городе
Какие суммы будут выплачивать
Как заявила координатор гуманитарной помощи Мадалина Турза, схема поддержки изменится для среднесрочной и долгосрочной интеграции беженцев.
"Мы хотим, чтобы украинские беженцы были независимы в нашей стране, дети могли ходить в школу и достойно вернуться домой, когда придет время", — пояснила она.
Денежную помощь будут выплачивать гражданам Украины, которые найдут работу в этой стране и запишут своих детей в школы. Размер выплаты будет ежемесячно составлять 2000 леев (в пересчете 400 евро) на семью до конца года.
Пока что за размещение одного украинского беженца правительство Румынии платит владельцам жилья 14 евро в сутки по схеме "50/20". То есть 50 лей за проживание и 20 лей — за питание.
Почему меняют правила
На такой шаг правительство идет, чтобы сэкономить деньги, ведь государству не выгодно выплачивать средства домовладельцам. В частности, двухкомнатная квартира за 300 евро, в которой принимали четырех беженцев, приносила владельцу 1 тыс. евро благодаря программе "50/20", а вилла за размещение 16 человек обходилась государству в 5 тыс. евро ежемесячно.
Однако в некоторых случаях схема "50/20" сохранится. Речь идет об уязвимых категориях граждан, стариках старше 65 лет и студентах, которые учатся в румынских университетах и не могут работать.
Беженцы из Украины будут продолжать пользоваться бесплатными медицинскими, а также социальными и образовательными услугами в Румынии.
По данным румынского правительства, в прошлом году государство выплатило более 106 млн евро из государственного бюджета на данную программу. Ежедневные расходы достигали 352 тыс. евро.
Из открытых источников известно, что в Румынии официально трудоустроено 5 тыс. украинских беженцев.
Граждане Украины, желающие получить временную защиту в этой стране, узнать информацию о доступе на территорию, услугах, правах и обязанностях, могут воспользоваться порталом help.unhcr.org.
Что еще стоит знать
Напомним, украинцы, выехавшие за границу и получавшие помощь от международных благотворительных организаций или правительств государств, должны задекларировать свои доходы за 2022 год. Однако это касается не всех беженцев.
Также украинцев за рубежом ждут штрафы из-за доступа налоговиков к счетам. В Украине заработают европейские стандарты налоговой отчетности, призванные существенно усилить прозрачность налогоплательщиков перед государством.