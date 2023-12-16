Денежная помощь в Украине — как получить до 11 тыс. грн

В шести регионах доступна денежная помощь до 11 тыс. грн — детали
Украинцы в шести регионах страны могут подать заявки на денежную помощь. Речь идет о тех, кто пострадал на фоне войны, и относится к категории уязвимых.
Об этом сообщает издание Napensii.ua.
Помощь от Красного Креста Тернопольской области
Регистрацию будет осуществлять Тернопольская областная организация Общества Красного Креста. Заявки смогут подавать переселенцы, прибывшие в область из других регионов.
Дополнительную регистрацию на финпомощь для переселенцев преклонных лет 70+, одиноких людей, которым более 65 лет, зарегистрировавшихся в октябре-декабре, проведут 19-20 декабря текущего года.
В то же время количество мест для регистрации на помощь ограничено.
Среди необходимых документов должен быть паспорт, выписка о месте жительства (для паспортов ID); справка ВПЛ, ИНН, реквизиты банка/IBAN.
Регистрация состоится по адресу ул. Мостовая-Боковая, 6, с 10:00 до 16:00.
Финпомощь "Голос Ромни" в четырех городах
До 2024 года идет сбор заявок на помощь от благотворительной организации "Голос Ромни". Она доступна для переселенцев и местных жителей, принадлежащих к категориям уязвимости
- Ужгороде;
- Кривом Роге;
- Запорожье;
- Мерефи.
Однако есть условие: если до этого получали деньги от международных организаций, то до новой регистрации должно пройти пять месяцев после получения пособия, которое длилось три месяца, если поступило одним платежом; два месяца — если поступало в течение трех месяцев.
На помощь могут претендовать:
- пожилые люди 60+;
- люди с инвалидностью;
- ромы, ЛГБТ;
- люди с тяжелыми болезнями.
В приоритете следующие домохозяйства:
- перемещены за последние 30 дней из районов в 30 км от точек активных боевых действий или с оккупированных территорий;
- проживают в районах "горячих точек";
- проживают на освобожденных территориях, находившихся под оккупацией.
Регистрация доступна по номерам:
- Запорожье — 0685571021;
- Кривой Рог — 0953826998;
- Ужгород — 0688142788;
- Мерефа — 0501052541.
Помощь фонда "Деполь Украина"
Также граждане могут подавать заявки на финпомощь до 10,8 тыс. гривен от благотворительного фонда "Деполь Украина".
На финпомощь имеют право:
- те, кто переехал в Киев и Киевскую область;
- есть несовершеннолетние дети (со сроком справки переселенца до 90 дней);
- есть справки ВПЛ сроком до 30 дней;
- не получал финпомощь от фондов.
Заявку на получение денежной помощи необходимо отправить по следующей ссылке.
Что еще стоит знать
Напомним, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали о возможности оформления новых выплат для украинских переселенцев. Ее предоставит негосударственная гуманитарная организация Action Against Hunger.
Также мы писали, что Всемирный банк предоставит Украине финансирование в объеме 1,2 млрд долларов на проекты поддержки социально незащищенных и малообеспеченных слоев населения.
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