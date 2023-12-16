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В шести регионах доступна денежная помощь до 11 тыс. грн — детали

16 декабря 2023 12:42
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Денежная помощь в Украине — как получить до 11 тыс. грн
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы в шести регионах страны могут подать заявки на денежную помощь. Речь идет о тех, кто пострадал на фоне войны, и относится к категории уязвимых.

Об этом сообщает издание Napensii.ua.

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Помощь от Красного Креста Тернопольской области

Регистрацию будет осуществлять Тернопольская областная организация Общества Красного Креста. Заявки смогут подавать переселенцы, прибывшие в область из других регионов.

Дополнительную регистрацию на финпомощь для переселенцев преклонных лет 70+, одиноких людей, которым более 65 лет, зарегистрировавшихся в октябре-декабре, проведут 19-20 декабря текущего года.

В то же время количество мест для регистрации на помощь ограничено.

Среди необходимых документов должен быть паспорт, выписка о месте жительства (для паспортов ID); справка ВПЛ, ИНН, реквизиты банка/IBAN.

Регистрация состоится по адресу ул. Мостовая-Боковая, 6, с 10:00 до 16:00.

Финпомощь "Голос Ромни" в четырех городах

До 2024 года идет сбор заявок на помощь от благотворительной организации "Голос Ромни". Она доступна для переселенцев и местных жителей, принадлежащих к категориям уязвимости

  • Ужгороде;
  • Кривом Роге;
  • Запорожье;
  • Мерефи.

Однако есть условие: если до этого получали деньги от международных организаций, то до новой регистрации должно пройти пять месяцев после получения пособия, которое длилось три месяца, если поступило одним платежом; два месяца — если поступало в течение трех месяцев.

На помощь могут претендовать:

  • пожилые люди 60+;
  • люди с инвалидностью;
  • ромы, ЛГБТ;
  • люди с тяжелыми болезнями.

В приоритете следующие домохозяйства:

  • перемещены за последние 30 дней из районов в 30 км от точек активных боевых действий или с оккупированных территорий;
  • проживают в районах "горячих точек";
  • проживают на освобожденных территориях, находившихся под оккупацией.

Регистрация доступна по номерам:

  • Запорожье — 0685571021;
  • Кривой Рог — 0953826998;
  • Ужгород — 0688142788;
  • Мерефа — 0501052541.

Помощь фонда "Деполь Украина"

Также граждане могут подавать заявки на финпомощь до 10,8 тыс. гривен от благотворительного фонда "Деполь Украина".

На финпомощь имеют право:

  • те, кто переехал в Киев и Киевскую область;
  • есть несовершеннолетние дети (со сроком справки переселенца до 90 дней);
  • есть справки ВПЛ сроком до 30 дней;
  • не получал финпомощь от фондов.

Заявку на получение денежной помощи необходимо отправить по следующей ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали о возможности оформления новых выплат для украинских переселенцев. Ее предоставит негосударственная гуманитарная организация Action Against Hunger.

Также мы писали, что Всемирный банк предоставит Украине финансирование в объеме 1,2 млрд долларов на проекты поддержки социально незащищенных и малообеспеченных слоев населения.

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