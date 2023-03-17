Банкопад в США - какому финучреждению грозит банкротство

В США очередному банку грозит банкротство, — Reuters
В Соединенных Штатах очередному банку грозит банкротство. Акции калифорнийского First Republic Bank упали на 70% в последние несколько сессий на фоне новостей о крахе двух финучреждений в стране.
Об этом сообщает агентство Reuters.
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Спасение First Republic Bank
Из-за падения акций крупные американские банки решили вложить 30 млрд долларов в депозиты в First Republic Bank для его спасения.
При этом соглашение подготовили с участием чиновников, в частности, министра финансов США Джанет Йеллен, главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и гендиректора JPMorgan Chase Джеймса Даймона.
Так, на новостях о спасении акции First Republic выросли на 10%, однако упали на 18% на внебиржевых торгах после того, как финучреждение заявило, что приостановит выплату дивидендов и раскрыло необходимый объем экстренной ликвидности.
Как считают аналитики, власти стремятся быстро справиться с системными рисками, однако вероятность банковского кризиса еще не исчерпана.
Спасали First Republic некоторые из крупнейших банков США, в частности JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs и Morgan Stanley.
Банки в США запросили в ФРС рекордные суммы экстренной ликвидности, что привело к увеличению размера баланса центрального банка после нескольких месяцев сокращения.
"Я не думаю, что мы находимся в центре глобального финансового кризиса. Балансовые отчеты намного лучше, чем в 2008 году, банки лучше регулируются. Но люди обеспокоены тем, что риск реальный, и это подрывает доверие", — рассказали в отделе австралийских акций RBC Capital Markets.
Банкопад в США
12 марта регулирующие органы Соединенных Штатов закрыли нью-йоркский коммерческий Signature Bank — через два дня после того, как появилась информация о крахе Silicon Valley Bank. Это уже третье по величине банкротство истории банковского сектора США.
Ранее мы писали, что в Соединенных Штатах закрыли очередное крупное финучреждение в попытке сдержать распространение банковского кризиса. Речь идет об одном из крупнейших кредиторов в криптоиндустрии — Signature Bank.
После краха одного из крупнейших банков США по объему активов Silicon Valley Bank (SVB), акции мирового финансового сектора потеряли 465 миллиардов долларов рыночной стоимости. Инвесторы опасаются вкладываться в облигации.