Цены в Украине — в супермаркетах выросли цены на популярный вид мяса

Продажа свинины на рынке. Фото: Unplush

В украинских супермаркетах в мае 2023 года продолжает дорожать популярный вид мяса — свинина. В то же время, цены растут не так стремительно, как было в апреле.

Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного мониторинга цен в торговых сетях страны Ассоциации "Свиноводы Украины", пишет Аgroreview.

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Как изменились цены на свинину

По словам экспертов, в мае в среднем стоимость охлажденных полуфабрикатов из свинины составила 202,5 грн/кг. Это на 3,8% больше против апрельского показателя. В апреле рост цен был значительнее и составил 8,4%.

При этом в мае прирост стоимости отдельных свиных частей не являлся однородным. Больше всего подорожал ошейок — на 8,6% по сравнению с апрельским показателем, стейк — на 6,4%, бедро — на 5,2%. Лопатка и грудина изменились в цене не так сильно — на 0,9% и 1,6%.

Как отмечают аналитики, в прошлом месяце изменение стоимости закупки живца и цен в магазинах рассинхронизировалось.

"Розничные цены вернулись к привычному недельному отставанию, поэтому реагировали на колебания цен на сырье не так оперативно и были менее волатильными", — подчеркивают специалисты.

В связи с запоздавшим началом сезона шашлыков и более низкой торговой активностью в начале месяца средний показатель стоимости свиней убойных кондиций упал на 4,6% по сравнению с апрелем, до 76,3 грн/кг. В то время как розничные цены демонстрировали прирост.

Что еще стоит знать

Напомним, на полках украинских магазинов дешевеют помидоры. Сейчас этот овощ продают по 60-80 грн/кг, что на 12% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Также мы писали, что в Национальном банке Украины (НБУ) обнародовали прогноз на текущий год относительно потребительской инфляции. Утверждают, что ее темпы снижаются.