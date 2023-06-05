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У супермаркетах зросли ціни на популярний вид м'яса

5 червня 2023 08:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни в Україні — у супермаркетах зросли ціни на популярний вид м'яса
Продаж свинини на ринку. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В українських супермаркетах у травні 2023 року продовжує дорожчати популярний вид м'яса — свинина. Водночас ціни зростають не так стрімко, як було у квітні.

Про це свідчать результати щомісячного моніторингу цін у торговельних мережах країни Асоціації "Свинарі України", пише Аgroreview.

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Як змінилися ціни на свинину

За словами експертів, у травні у середньому вартість охолоджених напівфабрикатів зі свинини становила 202,5 грн/кг. Це на 3,8% більше проти квітневого показника. Водночас у квітні зростання цін було значніше і становило 8,4%.

При цьому у травні приріст вартості окремих свинячих частин не був однорідним. Найбільше подорожчав ошийок — на 8,6% порівняно з квітневим показником, стейк — на 6,4%, стегно — на 5,2%. Лопатка та грудина змінилися в ціні не так сильно — на 0,9% і 1,6%.

Як зауважують аналітики, минулого місяця зміна вартості закупівлі живця та цін у магазинах розсинхронізувалися.

"Роздрібні ціни повернулися до звичного тижневого відставання, тож реагували на коливання цін на сировину не так оперативно та були менш волатильними", — наголошують фахівці.

У зв'язку із запізнілим початком сезону шашликів та нижчою торговельною активністю на початку місяця середній показник вартості свиней забійних кондицій впав на 4,6% порівняно з квітнем, до 76,3 грн/кг. Тоді як роздрібні ціни демонстрували приріст.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на полицях українських магазинів дешевшають помідори. Зараз цей овоч продають по 60-80 грн/кг, що на 12% менше проти попереднього тижня.

Також ми писали, у Національному банку України (НБУ) оприлюднили прогноз на поточний рік щодо споживчої інфляції. Стверджують, що її темпи знижуються.

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