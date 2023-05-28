Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В Верховной Раде критикуют повышение цен на электроэнергию arrow

В Верховной Раде критикуют повышение цен на электроэнергию

28 мая 2023 20:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Тарифы на электричество - в ВРУ критикуют повышение цен на электричество
Первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Первый заместитель главы комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко поднял вопрос о неясности в процессе увеличения тарифов, который намечен властями. По словам Кучеренко, нет никаких объяснений или расчетов, подтверждающих решение о повышении тарифов на электричество.

Об этом Кучеренко написал в соцсетях.

Читайте также:

ВРУ критикует повышение цен

Ранее он уже высказывался против аргументов различных экспертов, в том числе представителей НКРЭКУ и Минэнерго, которые утверждали, что текущие тарифы на электроэнергию для граждан в четыре раза ниже рыночных и должны быть удвоены. Кучеренко указал, что эти числа высосаны из пальца.

"Что касается повышения тарифов на электроэнергию. Если вы думаете, что хоть кто-то показал расчеты и обоснование — никто и не собирался", — отметил депутат.

Он признал, что действующие тарифы не покрывают затраты, но отметил, что нужны более подробные расчеты, которые не предоставляются. Депутат подчеркнул, что ситуация в управлении и регулировании энергетического сектора хаотична и коррупционна.

В начале мая, председатель НКРЭКУ Ущаповский рассказал о составляющих, благодаря которым планируется в четыре раза увеличить тарифы на электроэнергию. По его словам, экономически обоснованная цена за киловатт-час сейчас превышает 6 гривен.

В данную цифру входят следующие элементы: 

  • 3,24 грн за кВт-ч средняя цена на энергию на рынке "сутки вперед" за март;
  • 0,43 грн за кВт-ч — тариф на услуги по передаче электроэнергии с 1 апреля;
  • 1,32 грн за кВт-ч средний тариф на услуги по распределению электроэнергии для второго класса напряжения; 
  • 0,115 грн за кВт-ч средний тариф на услуги поставщика универсальных услуг; и 20% НДС.

Напомним, что в Украине с 1 июня 2023 года власти готовят для граждан ряд изменений. В частности, речь идет о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги, росте пенсий, новшествах в водительских экзаменах.

Также мы писали, что в Украине хотят ввести единый тариф на электроэнергию для населения с 1 июня 2023 года. Цену, которую будут платить все украинцы, предлагают установить на уровне 2,88 грн/кВт-час.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас