Тарифы на электричество - в ВРУ критикуют повышение цен на электричество

Первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко. Фото: google

Первый заместитель главы комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко поднял вопрос о неясности в процессе увеличения тарифов, который намечен властями. По словам Кучеренко, нет никаких объяснений или расчетов, подтверждающих решение о повышении тарифов на электричество.

Об этом Кучеренко написал в соцсетях.

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Ранее он уже высказывался против аргументов различных экспертов, в том числе представителей НКРЭКУ и Минэнерго, которые утверждали, что текущие тарифы на электроэнергию для граждан в четыре раза ниже рыночных и должны быть удвоены. Кучеренко указал, что эти числа высосаны из пальца.

"Что касается повышения тарифов на электроэнергию. Если вы думаете, что хоть кто-то показал расчеты и обоснование — никто и не собирался", — отметил депутат.

Он признал, что действующие тарифы не покрывают затраты, но отметил, что нужны более подробные расчеты, которые не предоставляются. Депутат подчеркнул, что ситуация в управлении и регулировании энергетического сектора хаотична и коррупционна.

В начале мая, председатель НКРЭКУ Ущаповский рассказал о составляющих, благодаря которым планируется в четыре раза увеличить тарифы на электроэнергию. По его словам, экономически обоснованная цена за киловатт-час сейчас превышает 6 гривен.

В данную цифру входят следующие элементы:

3,24 грн за кВт-ч — средняя цена на энергию на рынке "сутки вперед" за март;

0,43 грн за кВт-ч — тариф на услуги по передаче электроэнергии с 1 апреля;

1,32 грн за кВт-ч — средний тариф на услуги по распределению электроэнергии для второго класса напряжения;

0,115 грн за кВт-ч — средний тариф на услуги поставщика универсальных услуг; и 20% НДС.

Напомним, что в Украине с 1 июня 2023 года власти готовят для граждан ряд изменений. В частности, речь идет о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги, росте пенсий, новшествах в водительских экзаменах.

Также мы писали, что в Украине хотят ввести единый тариф на электроэнергию для населения с 1 июня 2023 года. Цену, которую будут платить все украинцы, предлагают установить на уровне 2,88 грн/кВт-час.