Тарифы на электричество - в ВРУ критикуют повышение цен на электричество

В Верховной Раде критикуют повышение цен на электроэнергию
Первый заместитель главы комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко поднял вопрос о неясности в процессе увеличения тарифов, который намечен властями. По словам Кучеренко, нет никаких объяснений или расчетов, подтверждающих решение о повышении тарифов на электричество.
Об этом Кучеренко написал в соцсетях.
ВРУ критикует повышение цен
Ранее он уже высказывался против аргументов различных экспертов, в том числе представителей НКРЭКУ и Минэнерго, которые утверждали, что текущие тарифы на электроэнергию для граждан в четыре раза ниже рыночных и должны быть удвоены. Кучеренко указал, что эти числа высосаны из пальца.
"Что касается повышения тарифов на электроэнергию. Если вы думаете, что хоть кто-то показал расчеты и обоснование — никто и не собирался", — отметил депутат.
Он признал, что действующие тарифы не покрывают затраты, но отметил, что нужны более подробные расчеты, которые не предоставляются. Депутат подчеркнул, что ситуация в управлении и регулировании энергетического сектора хаотична и коррупционна.
В начале мая, председатель НКРЭКУ Ущаповский рассказал о составляющих, благодаря которым планируется в четыре раза увеличить тарифы на электроэнергию. По его словам, экономически обоснованная цена за киловатт-час сейчас превышает 6 гривен.
В данную цифру входят следующие элементы:
- 3,24 грн за кВт-ч — средняя цена на энергию на рынке "сутки вперед" за март;
- 0,43 грн за кВт-ч — тариф на услуги по передаче электроэнергии с 1 апреля;
- 1,32 грн за кВт-ч — средний тариф на услуги по распределению электроэнергии для второго класса напряжения;
- 0,115 грн за кВт-ч — средний тариф на услуги поставщика универсальных услуг; и 20% НДС.
Напомним, что в Украине с 1 июня 2023 года власти готовят для граждан ряд изменений. В частности, речь идет о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги, росте пенсий, новшествах в водительских экзаменах.
Также мы писали, что в Украине хотят ввести единый тариф на электроэнергию для населения с 1 июня 2023 года. Цену, которую будут платить все украинцы, предлагают установить на уровне 2,88 грн/кВт-час.