Тарифи на електрику - у ВРУ критикують підвищення цін на електрику

Перший заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко. Фото: google

Перший заступник голови комітету з енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко порушив питання про неясність у процесі збільшення тарифів, який намічено владою. За словами Кучеренка, немає жодних пояснень чи розрахунків, які б підтверджували рішення про підвищення тарифів на електрику.

Про це Кучеренко написав у соцмережах.

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Раніше він уже висловлювався проти аргументів різних експертів, у тому числі представників НКРЕКУ та Міненерго, які стверджували, що поточні тарифи на електроенергію для громадян у чотири рази нижчі від ринкових і мають бути подвоєні. Кучеренко зазначив, що ці числа висмоктані з пальця.

"Що стосується підвищення тарифів на електроенергію. Якщо ви думаєте, що хоч хтось показав розрахунки та обґрунтування — ніхто і не збирався", — зазначив депутат.

Він визнав, що чинні тарифи не покривають витрати, але зазначив, що потрібні докладніші розрахунки, які не надаються. Депутат підкреслив, що ситуація в управлінні та регулюванні енергетичного сектору хаотична та корупційна.

На початку травня голова НКРЕКУ Ущаповський розповів про складові, завдяки яким планується вчетверо збільшити тарифи на електроенергію. За його словами, економічно обґрунтована ціна за кіловат-годину зараз перевищує 6 гривень.

До цієї цифри входять такі елементи:

3,24 грн за кВт-год — середня ціна на енергію на ринку "добу вперед" за березень;

0,43 грн за кВт-год — тариф на послуги з передачі електроенергії з 1 квітня;

1,32 грн за кВт-год — середній тариф на послуги з розподілу електроенергії для другого класу напруги;

0,115 грн за кВт-год — середній тариф на послуги постачальника універсальних послуг; та 20% ПДВ.

Нагадаємо, що в Україні з 1 червня 2023 року влада готує для громадян низку змін. Зокрема, йдеться про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, зростання пенсій, нововведення у водійських іспитах .

Також ми писали, що в Україні хочуть запровадити єдиний тариф на електроенергію для населення з 1 червня 2023 року. Ціну, яку платитимуть усі українці, пропонують встановити на рівні 2,88 грн/кВт-година.