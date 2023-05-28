Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow У Верховній Раді критикують підвищення цін на електроенергію arrow

У Верховній Раді критикують підвищення цін на електроенергію

28 травня 2023 20:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Тарифи на електрику - у ВРУ критикують підвищення цін на електрику
Перший заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Перший заступник голови комітету з енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко порушив питання про неясність у процесі збільшення тарифів, який намічено владою. За словами Кучеренка, немає жодних пояснень чи розрахунків, які б підтверджували рішення про підвищення тарифів на електрику.

Про це Кучеренко написав у соцмережах.

Читайте також:

ВРУ критикує підвищення цін

Раніше він уже висловлювався проти аргументів різних експертів, у тому числі представників НКРЕКУ та Міненерго, які стверджували, що поточні тарифи на електроенергію для громадян у чотири рази нижчі від ринкових і мають бути подвоєні. Кучеренко зазначив, що ці числа висмоктані з пальця.

"Що стосується підвищення тарифів на електроенергію. Якщо ви думаєте, що хоч хтось показав розрахунки та обґрунтування — ніхто і не збирався", — зазначив депутат.

Він визнав, що чинні тарифи не покривають витрати, але зазначив, що потрібні докладніші розрахунки, які не надаються. Депутат підкреслив, що ситуація в управлінні та регулюванні енергетичного сектору хаотична та корупційна.

На початку травня голова НКРЕКУ Ущаповський розповів про складові, завдяки яким планується вчетверо збільшити тарифи на електроенергію. За його словами, економічно обґрунтована ціна за кіловат-годину зараз перевищує 6 гривень.

До цієї цифри входять такі елементи:

  • 3,24 грн за кВт-год — середня ціна на енергію на ринку "добу вперед" за березень;
  • 0,43 грн за кВт-год тариф на послуги з передачі електроенергії з 1 квітня;
  • 1,32 грн за кВт-год середній тариф на послуги з розподілу електроенергії для другого класу напруги;
  • 0,115 грн за кВт-год середній тариф на послуги постачальника універсальних послуг; та 20% ПДВ.

Нагадаємо, що в Україні з 1 червня 2023 року влада готує для громадян низку змін. Зокрема, йдеться про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, зростання пенсій, нововведення у водійських іспитах .

Також ми писали, що в Україні хочуть запровадити єдиний тариф на електроенергію для населення з 1 червня 2023 року. Ціну, яку платитимуть усі українці, пропонують встановити на рівні 2,88 грн/кВт-година.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB