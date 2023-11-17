Денежная помощь для украинцев — как получить ваучеры на продукты

В восьми регионах раздают денежные ваучеры на продукты — условия
В восьми украинских регионах действует программа помощи в виде денежных ваучеров на продукты питания. Такую возможность предоставляет Благотворительный фонд "Каритас-Спес".
Об этом говорится в сообщении фонда.
Как условия программы "ваучеров на продукты"
Как отмечают в Благотворительном фонде Каритас-Спес, принимают заявки на денежные ваучеры, на основе которых можно покупать продуктовые наборы и гигиенические средства.
Оформить такую денежную помощь могут жители следующих регионов:
- в Запорожье;
- в Полтаве;
- в Виннице;
- в Черкассах;
- в Хмельницком;
- в Херсоне;
- в Житомире;
- в Николаеве.
Как оформить ваучеры
Помощь оказывают гражданам, имеющим статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) после начала полномасштабной войны (24.02.2022 года). Приоритет имеют переселенцы, которые оформили статус ВПЛ после 1 апреля текущего года.
Также нужно соответствовать одному из критериев уязвимости:
- семьи внутренне перемещенных лиц с несовершеннолетними детьми — семья первой степени, то есть отец, мать и дети;
- беременные (более 12 недель);
- люди пожилого возраста (70+), 1-2 человека, семьи первого уровня;
- лица с инвалидностью (первой или второй группы) или дети с инвалидностью.
В то же время, если гражданин уже получал помощь от "Каритас-Спес" от других проектов, то в ней откажут.
Чтобы оформить денежные ваучеры, нужно заполнить регистрационную форму по следующей ссылке. Повторно заявки не будут рассматриваться. Одной семье можно получить только один ваучер.
Больше о помощи
Напомним, украинцы, жилье которых серьезно пострадало из-за российской агрессии, вскоре получат немалую материальную компенсацию в рамках правительственной программы. Рассчитывать на новые выплаты смогут в течение ближайших двух недель.
Также мы писали, что украинцы из шести областей могут получить финансовую помощь более чем в 10 тыс. грн. Деньги предоставляет Эстонский совет по делам беженцев.
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