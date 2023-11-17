Денежная помощь для украинцев — как получить ваучеры на продукты

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В восьми украинских регионах действует программа помощи в виде денежных ваучеров на продукты питания. Такую возможность предоставляет Благотворительный фонд "Каритас-Спес".

Об этом говорится в сообщении фонда.

Читайте также:

Как условия программы "ваучеров на продукты"

Как отмечают в Благотворительном фонде Каритас-Спес, принимают заявки на денежные ваучеры, на основе которых можно покупать продуктовые наборы и гигиенические средства.

Оформить такую ​​денежную помощь могут жители следующих регионов:

в Запорожье;

в Полтаве;

в Виннице;

в Черкассах;

в Хмельницком;

в Херсоне;

в Житомире;

в Николаеве.

Как оформить ваучеры

Помощь оказывают гражданам, имеющим статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) после начала полномасштабной войны (24.02.2022 года). Приоритет имеют переселенцы, которые оформили статус ВПЛ после 1 апреля текущего года.

Также нужно соответствовать одному из критериев уязвимости:

семьи внутренне перемещенных лиц с несовершеннолетними детьми — семья первой степени, то есть отец, мать и дети;

беременные (более 12 недель);

люди пожилого возраста (70+), 1-2 человека, семьи первого уровня;

лица с инвалидностью (первой или второй группы) или дети с инвалидностью.​

В то же время, если гражданин уже получал помощь от "Каритас-Спес" от других проектов, то в ней откажут.

Чтобы оформить денежные ваучеры, нужно заполнить регистрационную форму по следующей ссылке. Повторно заявки не будут рассматриваться. Одной семье можно получить только один ваучер.

Больше о помощи

Напомним, украинцы, жилье которых серьезно пострадало из-за российской агрессии, вскоре получат немалую материальную компенсацию в рамках правительственной программы. Рассчитывать на новые выплаты смогут в течение ближайших двух недель.

Также мы писали, что украинцы из шести областей могут получить финансовую помощь более чем в 10 тыс. грн. Деньги предоставляет Эстонский совет по делам беженцев.