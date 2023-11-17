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В восьми регионах раздают денежные ваучеры на продукты — условия

17 ноября 2023 14:00
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Денежная помощь для украинцев — как получить ваучеры на продукты
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В восьми украинских регионах действует программа помощи в виде денежных ваучеров на продукты питания. Такую возможность предоставляет Благотворительный фонд "Каритас-Спес".

Об этом говорится в сообщении фонда.

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Как отмечают в Благотворительном фонде Каритас-Спес, принимают заявки на денежные ваучеры, на основе которых можно покупать продуктовые наборы и гигиенические средства.

Оформить такую ​​денежную помощь могут жители следующих регионов:

  • в Запорожье;
  • в Полтаве;
  • в Виннице;
  • в Черкассах;
  • в Хмельницком;
  • в Херсоне;
  • в Житомире;
  • в Николаеве.

Как оформить ваучеры

Помощь оказывают гражданам, имеющим статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) после начала полномасштабной войны (24.02.2022 года). Приоритет имеют переселенцы, которые оформили статус ВПЛ после 1 апреля текущего года.

Также нужно соответствовать одному из критериев уязвимости:

  • семьи внутренне перемещенных лиц с несовершеннолетними детьми — семья первой степени, то есть отец, мать и дети;
  • беременные (более 12 недель);
  • люди пожилого возраста (70+), 1-2 человека, семьи первого уровня;
  • лица с инвалидностью (первой или второй группы) или дети с инвалидностью.​

В то же время, если гражданин уже получал помощь от "Каритас-Спес" от других проектов, то в ней откажут.

Чтобы оформить денежные ваучеры, нужно заполнить регистрационную форму по следующей ссылке. Повторно заявки не будут рассматриваться. Одной семье можно получить только один ваучер.

Больше о помощи

Напомним, украинцы, жилье которых серьезно пострадало из-за российской агрессии, вскоре получат немалую материальную компенсацию в рамках правительственной программы. Рассчитывать на новые выплаты смогут в течение ближайших двух недель.

Также мы писали, что украинцы из шести областей могут получить финансовую помощь более чем в 10 тыс. грн. Деньги предоставляет Эстонский совет по делам беженцев.

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