Венгрия просит Украину исключить OTP Bank из списка спонсоров войны

Венгрия просит исключить OTP Bank из списка спонсоров войны НАПК
Венгрия выступила с призывом к украинским властям исключить венгерское финансовое учреждение OTP Bank из списка спонсоров войны Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Такое решение Украина приняла в начале мая 2023 года.
С таким заявлением выступил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает издание The Guardian.
Детали предложения Будапешта
Как отметил венгерский министр, если OTP Group исключат из списка международных спонсоров войны, правительство страны разблокирует выплату восьмого транша Европейского фонда мира (EPF) в размере полумиллиарда евро на вооружение для Украины.
"Венгрия заблокирует следующий транш военной поддержки ЕС для Украины и любой новый пакет санкций против России, если Киев не исключит венгерский банк OTP из списка спонсоров войны", — цитирует политика газета.
Что известно об OTP Bank
5 мая Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины расширило список международных спонсоров войны, внеся в перечень венгерское финансовое учреждение OTP Bank.
Как пояснили в агентстве, такое решение было принято в связи с позицией руководства банка осуществлять деятельность в России, а также фактическое признание так называемых "Л/ДНР".
Известно, что у OTP Bank есть дочерние банки в РФ, Украине, Хорватии, Словении, Словакии, Черногории и Румынии. ОТП Банк на территории России остается одним из ведущих банков на рынке финуслуг даже после начала полномасштабной войны. Финучреждение входит в список 50 крупнейших российских банков, а по некоторым направлениям входит в лидеры рынка.
Банк обслуживает около 2,2 млн человек и представлен более чем в 1,85 тыс. населенных пунктах России. Это подчеркивает его важность для экономики страны-агрессора, которая борется с санкционными ограничениями и стремится обойти их.
Больше о списке НАПК
Напомним, Австрийское финучреждение Raiffeisen Bank International попало в список международных спонсоров войны, поскольку продолжает работать в России. В украинской "дочке" банка объяснили, повлияет ли это на ее работу.
8 марта внесло Buzzi Unicem в перечень из-за того, что, несмотря на свое заявление об отказе от какого-либо операционного участия в российском бизнесе, Buzzi Russia продолжает расширять свой бизнес в РФ.