Венгрия просит Украину исключить OTP Bank из списка спонсоров войны

Отделение венгерского OTP Bank. Фото: otpbank.com.ua

Венгрия выступила с призывом к украинским властям исключить венгерское финансовое учреждение OTP Bank из списка спонсоров войны Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Такое решение Украина приняла в начале мая 2023 года.

С таким заявлением выступил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает издание The Guardian.

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Как отметил венгерский министр, если OTP Group исключат из списка международных спонсоров войны, правительство страны разблокирует выплату восьмого транша Европейского фонда мира (EPF) в размере полумиллиарда евро на вооружение для Украины.

"Венгрия заблокирует следующий транш военной поддержки ЕС для Украины и любой новый пакет санкций против России, если Киев не исключит венгерский банк OTP из списка спонсоров войны", — цитирует политика газета.

Что известно об OTP Bank

5 мая Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины расширило список международных спонсоров войны, внеся в перечень венгерское финансовое учреждение OTP Bank.

Как пояснили в агентстве, такое решение было принято в связи с позицией руководства банка осуществлять деятельность в России, а также фактическое признание так называемых "Л/ДНР".

Известно, что у OTP Bank есть дочерние банки в РФ, Украине, Хорватии, Словении, Словакии, Черногории и Румынии. ОТП Банк на территории России остается одним из ведущих банков на рынке финуслуг даже после начала полномасштабной войны. Финучреждение входит в список 50 крупнейших российских банков, а по некоторым направлениям входит в лидеры рынка.

Банк обслуживает около 2,2 млн человек и представлен более чем в 1,85 тыс. населенных пунктах России. Это подчеркивает его важность для экономики страны-агрессора, которая борется с санкционными ограничениями и стремится обойти их.

Больше о списке НАПК

Напомним, Австрийское финучреждение Raiffeisen Bank International попало в список международных спонсоров войны, поскольку продолжает работать в России. В украинской "дочке" банка объяснили, повлияет ли это на ее работу.

8 марта внесло Buzzi Unicem в перечень из-за того, что, несмотря на свое заявление об отказе от какого-либо операционного участия в российском бизнесе, Buzzi Russia продолжает расширять свой бизнес в РФ.