Госдолг Украины растет — обновленные данные НБУ

Объем увеличился за год до 89% ВВП

В Национальном банке Украины (НБУ) сообщили о существенном росте государственного долга страны во время войны. Так, его объем увеличился за год с 64,6% до 89,0% ВВП.

Об этом информирует пресс-служба Нацбанка.

Какие ключевые показатели

Как отмечают в НБУ, размер валового внешнего долга страны во время военного, в 2022 года, повысился на 2,3 млрд долларов, до уровня 132,0 млрд долларов.

Объем внешнего долга государственного сектора вырос на 12,1 млрд долларов, до 69,1 млрд долларов. Уровень внешних обязательств частного сектора сократился на 9,8 млрд долларов, до 62,9 млрд долларов.

Сумма внешних обязательств сектора общего госуправления выросла на 14,1 млрд долларов, до 65,3 млрд долларов благодаря чистому привлечению кредитов от международных стран-партнеров (14,7 млрд долларов) и Международного валютного фонда (МВФ) (2,3 млрд долларов).

При этом внешний долг Национального банка сократился на 2,0 млрд долларов, до 3,8 млрд долларов.

Объем долга коммерческих банков уменьшился на 1,4 млрд долларов, до 2,1 млрд долларов.

Уровень внешнего долга других секторов экономики снизился на 6,9 млрд долларов, до 40,2 млрд долларов.

По географической структуре долга частного сектора по негарантированным кредитам (вместе с межфирменной задолженностью) основным государством-кредитором был Кипр. Доля в 2022 году выросла на 2,6 п.п., до 48,7%.

Также в НБУ рассказали, что основной валютой внешних заимствований был доллар: доля 55,7% внешнего долга, однако за год сократилась на 5,6%.

Что еще стоит знать

Напомним, Европейский Союз рассказал о втором транше макрофинансовой помощи из пакета помощи в 18 млрд евро. Речь идет о платеже в 1,5 млрд евро.

Также мы писали, что представителям украинской власти и Международного валютного фонда (МВФ) удалось достичь на уровне персонала предварительных договоренностей по ряду вопросов, поддерживаемых четырехлетним соглашением о расширенном финансировании (EFF). Речь идет о сумме 15,6 миллиарда долларов.

Ранее Национальный банк Украины объяснил, что, как и почему происходит в экономике Украины с начала полномасштабной войны, и спрогнозировал возможные сценарии экономической динамики в 2023 году в зависимости от хода событий на поле боя и рисков разрушения гражданской инфраструктуры.