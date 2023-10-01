Коли відновиться експорт української агропродукції в ЄС

Український експорт зернових. Фото: google.com

Міністерство аграрної політики та продовольства України в щоденному режимі проводить прямі перемовини з міністрами сільського господарства європейських країн, які блокували та продовжують блокувати український аграрний експорт.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю для Новини.LIVE розповіла директорка Всеукраїнського аграрного форуму Марія Дідух.

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Вона нагадала, що український уряд ще 17 вересня запропонував цим країнам альтернативний механізм ліцензування українського агроекспорту. На її переконання, найближчим часом процес все-таки зрушить з "мертвої точки", а механізм ліцензування експорту стане компромісним виходом з ситуації, що склалась.

Що передбачає механізм ліцензування експорту

Чотири з п’яти європейських країн, які блокували або продовжують блокувати український аграрний експорт (Словаччина, Угорщина, Болгарія, Румунія), вже погодили механізм ліцензування.

Своєю чергою, Польща наразі опрацьовує українські пропозиції.

Затвердження механізму ліцензування експорту послужить поштовхом для налагодження експортних потоків, упевнена співрозмовниця Новини.LIVE. Але це не буде швидко, тому що механізм ліцензування передбачає напрацювання певних документів.

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Суть згаданого механізму наступна: українські сільгоспвиробники та трейдери звертатимуться в Мінекономіки із заявками на експорт; Мінекономіки своєю чергою узгоджуватиме ці заявки з країнами — потенційними імпортерами; і лише після цього заявники отримуватимуть (або не отримуватимуть) ліцензію на експорт конкретних об’ємів певних сільгоспкультур до конкретної країни. Ліцензії будуть безкоштовні, але експортувати без ліцензії ніхто не зможе.

Розробка відповідного механізму ліцензування потребує певного часу. Над цим зараз сторони і працюють.

Також варто враховувати, що 15 жовтня у Польщі відбудуться вибори, і можливо за тиждень-два після цього політичні та економічні розклади зміняться.

Коли можна чекати на результати перемовин

Марія Дідух очікує, що максимум за тиждень (розмова відбувалась 27 вересня — Ред.) можна чекати на перші результати перемовин. Потім — ще днів 10 потрібно буде урядам країн на опрацювання механізму ліцензування. Тож, імпорт може бути відновлено вже з середини жовтня. Але в тих об’ємах, які погодять сторони.

Але тут важливий час. Попереду жнива. Якщо Україна через перемовини втрачатиме ефективність і темпи транзиту, то Росія, яка також має хороший урожай, в цей час нарощуватиме обсяги експорту, займаючи експортні ніші України. А потім використовуватиме це у своїй гібридній війні як інструмент шантажу світової спільноти голодом, упевнена директорка Всеукраїнського аграрного форуму.

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Нагадаємо, за оцінками Національного банку України продовження торговельних обмежень окремими європейськими країнами після 15 вересня матиме наслідком втрати для українського експорту на рівні близько 600 млн доларів у ІІ півріччі 2023 року.

Відновлення українського агроекспорту має відбутися в жовтні. Фото: agronom.com.ua

В травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня. Згадана п’ятірка країн заявляла про наміри продовжити заборону на імпорт до кінця року і розширити її на деякі інші товари.

6 вересня на зустрічі з Європейською Комісією 22 посли з 27 країн-членів відкрито виступили проти ідеї продовження обмежень на імпорт українського зерна.

Вже 12 вересня Рада міністрів Польщі закликала Єврокомісію продовжити після 15 вересня заборону на імпорт з України чотирьох видів сільськогосподарської продукції.

А 14 вересня Національні збори Болгарії ухвалили рішення про підтримку скасування заборони на імпорт української агропродукції.

15 вересня стало відомо, що Європейська комісія знімає ембарго на постачання українського зерна. Разом з тим Польща та Угорщина заявили, що продовжать заборону на імпорт українського зерна.

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Згодом Болгарія заявила, що хоче заборонити імпорт українського соняшника.

Наразі Єврокомісія роздумує, чи захищати країни ЄС у "зерновому конфлікті" з Україною.

Тим часом Польща підготувала транзитні коридори, через які Україна зможе експортувати своє зерно країнам, які його потребують. При цьому Варшава залишить у силі свою заборону на експорт.

Конфлікт триває.

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Про те, коли і на яких умовах може бути відновлено повноцінний експорт української агропродукції в країни Європейського Союзу, читайте в інтерв’ю директорки Всеукраїнського аграрного форуму Марії Дідух для Новини.LIVE