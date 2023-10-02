Финансирование МВФ – правительство и делегация фонда провели встречу

Представители правительства и фонда. Фото: Телеграмм-канал Дениса Шмыгаля

В Украине второй день находится делегация Международного валютного фонда (МВФ). В понедельник, 2 октября, премьер Денис Шмыгаль провел встречу с представителями миссии и обсудил четырехлетнюю программу финансовой поддержки Украины.

Об этом говорится в сообщении правительства Telegram.

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Детали встречи сторон

Как отметили в пресс-службе, миссия МВФ прибыла в Украину впервые за более чем три года. Стороны обсудили шаги, требующие реализации четырехлетней программы с фондом на сумму 15,6 млрд долларов.

Глава правительства заверил, что сотрудничают с партнерами по вопросу выполнения реформ в стране. Также идет работа, направленная на развитие отечественной экономики.

Представителей миссии МВФ проинформировали о ключевых направлениях правительства, в частности речь шла о привлечении инвестиций, государственных программах поддержки малого и среднего бизнеса, партнерстве государства и частного бизнеса.



"Обсудили совместную работу в рамках Многосторонней координационной платформы доноров. Проинформировал миссию о потребностях Украины в средствах для покрытия дефицита бюджета и отдельно о нуждах обновления", — говорится в сообщении.

Сотрудничество Украины с МВФ

Четырехлетняя программа в 15,6 млрд долларов для Украины — это часть глобального пакета в размере 115 млрд долларов по поддержке экономики на фоне российской агрессии.

В марте МВФ поддержал соответствующий четырехлетний пакет финансирования для Украины. В целом в 2023 году Киев планирует получить три транша на общую сумму 4,5 млрд долларов. В июле стало известно, что Украина получила 890 млн долларов от МВФ. При этом украинское правительство должно реализовать целый список "структурных маяков" для продолжения финансирования.

Напомним, в конце сентября начались технические дискуссии между миссией Международного валютного фонда (МВФ) и украинским правительством. Переговоры касались подготовки к очередному пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) для Украины.

Ранее мы писали, что в мае начала работу миссия по первому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда (МВФ). Работа была сосредоточена на выполнении политических обязательств украинского правительства.