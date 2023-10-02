Фінансування МВФ — уряд та делегація фонду провели зустріч

Представники уряду та Фонду. Фото: Телеграм-канал Дениса Шмигаля

В Україні другий день перебуває делегація Міжнародного валютного фонду (МВФ). У понеділок, 2 жовтня, прем'єр Денис Шмигаль провів зустріч із представниками місії та обговорив чотирирічну програму фінансової підтримки України.

Про це йдеться у повідомленні уряду у Telegram.

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Деталі зустрічі сторін

Як зазначили у пресслужбі, місія МВФ прибула в Україну вперше за понад три роки. Сторони обговорили кроки, які вимагає реалізація чотирирічної програми з фондом на суму 15,6 млрд доларів.

Глава уряду запевнив, що співпрацюють із партнерами у питанні виконання реформ в країні. Також триває робота, спрямована на розвиток вітчизняної економіки.



Представників місії МВФ поінформували про ключові напрямки уряду, зокрема, йшлося про залучення інвестицій, державні програми підтримки малого й середнього бізнесу, партнерство держави та приватного бізнесу.



"Обговорили спільну роботу в рамках Багатосторонньої координаційної платформи донорів. Поінформував місію про потреби України у коштах для покриття дефіциту бюджету та окремо про потреби поновлення", — йдеться у повідомленні.

Співпраця України з МВФ

Чотирирічна програма у 15,6 млрд доларів для України — це частина глобального пакета обсягом 115 млрд доларів із підтримки економіки на тлі російської агресії.

У березні МВФ підтримав відповідний чотирирічний пакет фінансування для України. Загалом у 2023 році Київ планує отримати три транші на загальну суму 4,5 млрд доларів. У липні стало відомо, що Україна отримала 890 млн доларів від МВФ. При цьому український уряд має реалізувати цілий список "структурних маяків" для продовження надання фінансування.

Нагадаємо, наприкінці вересня стартували технічні дискусії між місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) та українським урядом. Перемовини стосувалися підготовки до чергового перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України.

Раніше ми писали, що у травні розпочала роботу місія із першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду (МВФ). Робота була зосереджена на виконанні політичних зобов'язань українського уряду.